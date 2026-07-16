El arte también tiene que coger un barco para salir de Canarias

Crear en La Gomera, como en toda Canarias, significa hacerlo con el paisaje como acompañante consciente. La naturaleza, la escala de la isla y la experiencia de vivir en un territorio insular se cuelan en las obras, pero también en la manera de sacarlas adelante. Una cosa es completar una creación en el taller y otra, encontrar nuevos públicos o tejer alianzas, para lo que se hace necesario, una vez más, cruzar el mar. Los artistas deben pensar no solo qué quieren contar, sino cómo producir sus proyectos y embarcarlos hacia otros espacios. Esa doble cara de la insularidad estuvo presente en el encuentro celebrado esta semana por la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 en San Sebastián de La Gomera.

La reunión tuvo lugar en Dād. Unidad La Gomera, en San Sebastián, y congregó a profesionales de la danza, la escultura, la pintura, la fotografía y las artes visuales. LPGC’31 llegó a la isla dentro de la gira con la que trata de incorporar al proyecto las voces del sector cultural de todo el Archipiélago.

Una geografía que no es solo paisaje

La conversación giró en torno a las especificidades -las ventajas, pero también los inconvenientes- de desarrollar una trayectoria artística desde una isla no capitalina. El entorno natural y patrimonial ofrece materiales, imágenes y formas de mirar, pero la geografía también pesa cuando llega el momento de producir una obra, encontrar colaboraciones o conseguir que un proyecto circule fuera de la isla.

La reunión con el sector cultural gomero se celebró en la Unidad DAD, antiguo Centro Coreográfico de La Gomera, en San Sebastián. / Thalía Padilla

De ahí que una de las ideas más repetidas, según señala la candidatura, fuera la necesidad de reforzar las redes entre creadores y abrir nuevos espacios de colaboración. Al margen del lamento por las dificultades, hubo una exploración consciente sobre la capacidad de la propia condición insular puede dar lugar a otras formas de trabajar y de relacionarse con artistas, instituciones y proyectos del resto de Canarias y de Europa.

En la sesión participaron el director artístico de LPGC’31, José Luis Pérez Pont, y Beatriz Bello, miembro de la oficina técnica. Ambos explicaron las líneas generales de la candidatura y escucharon las propuestas, dudas e inquietudes planteadas por el sector cultural gomero.

La matrioshka de las periferias

Ese intercambio conecta con ‘Rebelión de la Geografía’, el concepto que articula la candidatura. La idea parte de una realidad conocida en Canarias: el territorio condiciona la vida cotidiana, la movilidad, las relaciones y también la creación cultural.

LPGC’31 plantea convertir esa condición archipielágica en un punto de partida para pensar nuevas relaciones con Europa desde la periferia atlántica. La candidatura busca que las particularidades de las islas no aparezcan solo como una limitación, sino también como una forma propia de producir cultura y de participar en los debates europeos. Busca, en síntesis, reflejar una Europa que va mucho más allá de las grandes urbes centrales e incluso de los trazos costeros que delimitan el continente entre el Ártico y el Mediterráneo

Durante el encuentro, la oficina técnica explicó además cómo se está preparando el Bid Book definitivo, el documento con el que Las Palmas de Gran Canaria defenderá su candidatura ante el jurado europeo. El objetivo de esta gira es que ese proyecto no quede reducido a la capital grancanaria y recoja propuestas surgidas en distintas islas: como en una matrioshka, una periferia dentro de otra periferia y esta, a su vez, dentro de otra más.

Más plazo para presentar propuestas

La jornada sirvió también para recordar que la segunda Open Call de LPGC’31 permanecerá abierta hasta el 31 de julio. La ampliación del plazo busca facilitar la llegada de nuevas iniciativas desde distintos puntos del Archipiélago.

La convocatoria está abierta a artistas, gestores culturales, mediadores, comisarios, asociaciones, fundaciones, colectivos, empresas culturales e instituciones públicas. Pueden presentarse, además, proyectos relacionados con la educación, la innovación, la ciencia, la sostenibilidad, el bienestar o la cohesión social.

Las propuestas seleccionadas podrán incorporarse a la programación cultural prevista entre 2027 y 2031 o formar parte del contenido del Bid Book que la candidatura llevará ante el jurado europeo.

La parada de La Gomera se suma a las realizadas en Lanzarote, La Palma y Tenerife. La gira continuará el 22 de julio, a las 18.00 horas, en el Centro Cultural El Mocanal, en Valverde, con una nueva sesión abierta al sector cultural de El Hierro y a quienes quieran presentar sus proyectos.