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"Vamos a devolver todos los importes": Carolina Darías anuncia que no recurrirán la sentencia del TSJC contra la tasa de basuras

El Consistorio capitalino renuncia a recurrir la sentencia del TSJC ante la inseguridad jurídica que afecta a las instituciones municipales

Carolina Darias (c), este jueves, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias (c), este jueves, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / Adzubenam Villullas

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Adzubenam Villullas

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la tasa de basuras. La alcaldesa, Carolina Darias, así lo anuncio este jueves en rueda de prensa. "No recurriremos la sentencia y vamos a acatarla", subrayó Darias a los mediso de comunicación. Además, apuntó que todos los importes que han sido abonados hasta ahora serán devueltos.

En cualquier caso, la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos tendrá que ser reelaborada. Este tributo es obligatorio en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Darias matizó que esta ha sido la decisión "más rigurosa y coherente" ante la inseguridad jurídica que tienen los ayuntamientos por delante. La alcaldesa puntualizó que han sido varias las sentencias en diferentes comunidades autónomas contra esta tasa -que es obligatoria para todos los municipios de más de 5.000 habitantes- y que no existen criterios unificados.

Devolución de 5 millones de euros en recibos

Hasta ahora se habían abonado 35.002 recibos de las 169.105 liquidaciones previstas. Esto ha supuesto una recaudación de cinco millones de euros. Todos ellos serán devueltos de manera íntegra al quedar anulada la ordenanza reguladora de la tasa, aprobada de manera definitiva en abril de 2025.

"Vamos a devolver todos los importes", subrayó Darias. El Ayuntamiento capitalino pondrá a disposición de la ciudadanía un modelo tipo de recurso autorrellenable para aquellas personas que sigan en plazo para presentar recurso de reposición. Aquellos que no, se les abonará de oficio.

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Este modelo de recurso estará disponible en las Oficinas Municipales, las oficinas de Distrito, la página web del Ayuntamiento y a través del 010 de atención al ciudadano. Además, serán válidos los recursos que ya hayan sido presentados en los últimos días.

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