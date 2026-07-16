"Era una decisión de sentido común": El PP reclama a Carolina Darias que pida perdón por la anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado a la alcaldesa, Carolina Darias, que pida disculpas a los vecinos afectados y a los trabajadores municipales tras la anulación de la tasa de basura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La formación ha realizado esta petición después de que el Ayuntamiento capitalino anunciara que no recurrirá la sentencia que dejó sin efecto la ordenanza la semana pasada.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, considera que la decisión de no presentar recurso era la opción adecuada para evitar prolongar la incertidumbre jurídica y administrativa generada tras la sentencia del TSJC. Según explicó, continuar con la vía judicial habría alargado un procedimiento que afectaba a miles de ciudadanos. "Era una decisión de sentido común", matizó Delgado.

Recurso del PP

Delgado recordó que su partido se opuso a la ordenanza desde su tramitación y que acudió a los tribunales para cuestionar su aplicación, al igual que hicieran otras entidades por su cuenta. La portavoz popular afirmó que la intervención judicial -el recurso ganado es el que presentó la Fundación Canaria Escuelas de Antunez- permitió que la tasa fuera revisada y finalmente anulada.

La formación sostiene que, de no haberse presentado recursos contra la norma, los vecinos habrían continuado abonando una tasa cuya legalidad ha sido cuestionada por la Justicia. "Si el Partido Popular y las otras dos entidades recurrentes no hubiéramos acudido a la Justicia, hoy los vecinos seguirían obligados a pagar una tasa injusta", recalcó Delgado.

Reclamación de devoluciones

El Partido Popular pidió al Ayuntamiento que agilice la devolución de las cantidades abonadas por los ciudadanos afectados. Según informó la alcaldesa este jueves, los vecinos llegaron a abonar 35.002 recibos, lo que ha supuesto una recaudación de cinco millones de euros que deberá ser devuelta, tal y como anunció Darias en rueda de prensa.

Además, Delgado apuntó al impacto que el procedimiento ha tenido sobre la gestión interna del Consistorio. Según el PP, los trabajadores municipales han tenido que atender un elevado número de consultas, recursos y reclamaciones relacionadas con la aplicación de la tasa.

El PP pide un cambio en la gestión de la ordenanza

La portavoz popular reclamó al gobierno municipal que extraiga conclusiones del proceso y apueste por una mayor comunicación con la oposición, los técnicos municipales y los colectivos afectados antes de aprobar nuevas medidas. Cabe recordar que esta la aplicación de esta ordenanza es obligatoria por medio de la Ley 07/2022.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá ahora afrontar las consecuencias administrativas derivadas de la anulación de la ordenanza y tendrá que rehacerla. Por su parte, el PP insiste en que la prioridad debe ser resolver la situación de los vecinos afectados y garantizar un nuevo marco regulatorio ajustado a la legalidad.