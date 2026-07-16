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Los isleteros celebran el día grande de la Virgen del Carmen con un emotivo reencuentro en Las Palmas de Gran Canaria

Los fieles acompañan a la imagen religiosa desde la madrugada, que este año estrena nuevos elementos decorativos

Procesión de La Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta 2026 (Las Palmas de Gran Canaria)

Procesión de La Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta 2026 (Las Palmas de Gran Canaria)

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Gretel Morales Lavandero

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

La Virgen del Carmen se encuentra con sus creyentes en su día grande. Los isleteros no han faltado a la cita llenando las calles para reencontrarse un año más con la figura, que este año estrena dos angelitos y el niño Jesús luce vestido nuevo.

La pirotecnia despertó al barrio para recibir el paso de la virgen cargada por los costaleros a los gritos de "¡Viva la Virgen del Carmen!" y "!Bonita, bonita, bonita!".

En la calle Faicanes, al romper el amanecer, el cielo recibió los voladores ante los aplausos de los asistentes. Con paso firme y cauteloso, la virgen avanzó unos metros mientras una petalada de rosas bañaba su figura. La música, las banderas en los balcones -dedicadas a la virgen- y las calles repletas de feligreses dibujan una estampa de devoción que deja huella en el carácter isletero. "La Isleta sin fuegos artificiales no es nada", afirmaron desde el equipo de la empresa Pirotecnia San Miguel. Durante ocho auroras, la figura ha salido acompañada del sonido y el espectáculo de pólvora. En su día grande utilizaron una caja china y una rueda pirotécnica que envolvió el ambiente en un fino humo, acompañado por el olor del incienso.

Procesión de La Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

Procesión de La Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria / Gretel Morales Lavandero

Al llegar al final de la calle, le esperaban 40 palomas mensajeras que el vecino Víctor Medina suelta cada año.

Alfrombras de sal con diseños curiosos

A la altura de la calle Menceyes, Yurena Mendoza cruzaba una de las alfombras de sal descalza. "Las procesiones hay que pagarlas", opina. Desde los 18 años, esta vecina de Lomo Apolinario acude junto a su madre para encontrarse con la virgen por la que siente mayor devoción. "Esto es un recuerdo que voy a tener para toda la vida", cuenta. La mujer explica que, desde hace algunos años, camina descalza, en ocasiones por promesas y otras simplemente por devoción.

Las alfombras de sal, con todo tipo de diseños, tanto curiosos como religiosos, esperan el paso de la figura sobre ellas. Este año las hay que recuerdan la visita del papa León XIV a Canarias, la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura o, también, motivos como lagartos y pintaderas.

De unos 2.500 kilos de peso, la talla la cargan 35 hombres. Uno de ellos es Dorian Bonilla, que desde hace diez años forma parte de los costaleros. "Me metí por devoción, porque es algo que he vivido desde niño", explica. Para él es un "privilegio y una suerte" poder cargar a la virgen, un esfuerzo para el que ensayan desde mayo.

Esta fecha en el calendario la viven con la ilusión y las ganas propias de una cita anual imposible de perderse. Bonilla no pudo acudir a las anteriores auroras por el trabajo, pero este jueves se pidió el día libre porque reconoce que es el más importante y no podía faltar.

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