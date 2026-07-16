Jorge Cosmen defiende los valores familiares como clave del éxito en la empresa Alsa

El presidente de Alsa, Jorge Cosmen, participó este jueves en uno de los encuentros del Foro Canarias que presidente Juan Miguel Sanjuán. El empresario asturiano habló de la empresa familiar, de su expansión en China y de la gran obra de su padre José Cosmen Adelaida, pero de sus orígenes familiares vinculados al transporte de pasajeros por la cornisa cantábrica desde los tiempos de Doña Urraca de Castilla. Cosmen respondió a preguntas de la catedrática Lourdes Trujillo y de Daida Afonso, responsable de Recursos Humanos del Grupo Afonso.

El intervención de Jorge Cosmen estuvo precedida por unas palabras de Juan Miguel Sanjuán en las que manifestó su entrañable amistad con el recordado José Cosmen Adelaida, gran impulsor de la hoy más que centenaria Alsa y que su hijo Jorge preside. La catedrática Lourdes Trujillo se encargó de ofrecer un recorrido por la trayectoria de Alsa y por su situación actual, así como por las modalidades de transporte de viajeros que realiza.

"La verdad es que tuvimos unos padres extraordinarios", dijo Jorge Cosmen en el inicio de su intervención en la que relató la curiosidad de su padre por la presencia familiar en el mundo del transporte y llegó a 13 generaciones anteriores. Cosmen defendió los "valores familiares" como la clave del éxito y "lo que marca la estructura de la empresa, hoy gestionada por tres hermanos y 18 primos.

"Es muy importante entender que entre hermanos o familia, independiente del cargo, eres un hermano más. No es que ser presidente sea ser más hermano y menos hermano. La familia te aterriza también. A veces el mundo te lleva a la carreritis", explicó Jorge Cosmen ante un nutrido grupo de empresarios y responsable institucionales de Gran Canaria. Y, con gran sinceridad y después de los elogios a sus progenitores, afirmó con resolución: "Es verdad, que el talento no se hereda".

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Al hablar de la sucesión en la empresa familiar, el empresario asturiano sintetizó su parecer: "Cada generación tiene que encontrar el liderazgo. En una ocasión mi padre nos reunió a los hermanos y nos dijo: en cinco años me voy a quitar de en medio, organizaros".