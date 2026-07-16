"No esperen una política de reproches ni crispación": Poli Suárez presenta su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez, ha presentado este jueves su propuesta electoral para la capital grancanaria como un proyecto para "recuperar la ilusión". Con este postulado regresa a la política municipal, tras ocupar el cargo de consejero de Educación en el Gobierno de Canarias desde 2023, ya que previamente había sido alcalde de la Villa de Moya durante nueve años. En el acto también intervinieron el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, quienes apoyaron su candidatura para los comicios de mayo de 2027.

La campaña de Poli Suárez tiene como punto central "recuperar la ilusión por Las Palmas de Gran Canaria" con un trabajo "a pie de calle, con la gente, con cercanía y honestidad". Por ello, focalizó su discurso en "estar donde las personas necesiten" y "entender la política desde la humanidad" como motor de cambio para la ciudad. En esa línea, planteó una hoja de ruta que pretende mejorar la limpieza, convertir la cultura en referente, dar oportunidades a la juventud dentro del municipio y evitar "los reproches y la crispación" a través del diálogo.

El candidato aboga por mejorar la limpieza, convertir la cultura de la ciudad en referente y dar oportunidades a la juventud dentro del municipio

Originario del municipio de Moya, aseguró que la capital grancanaria es "una ciudad que acoge sin preguntar procedencias y se abre de par en par para quienes deciden vivir en ella", por lo que defendió su doble sentimiento de pertenencia: "Este es mi lugar de adopción, mi capital predilecta, el lugar que me da vida. Uno es de donde nace pero también de donde elige ser".

Los "deberes" del curso político

Feijóo apuntó que han "acertado de lleno con el candidato" capitalino y garantizó que "ganará y mejorará la ciudad". Asimismo, mencionó los "deberes" que se plantean de cara al próximo curso político, "determinantes para el futuro de esta ciudad y el conjunto de España", siendo uno de los principales la inmigración. Sobre ello, aseguró que su compromiso está en "no cronificar, negar o repartir", sino intensificar los controles fronterizos y las políticas migratorias. "Tenemos el derecho y el deber de decidir quién entra", matizó.

Otro de sus puntos principales pasó por fomentar la unidad y "reconstruir la convivencia entre los españoles" a través de un "proyecto común" que busca "mejorar la economía de las familias, la productividad económica y la seguridad en las calles", además de bajar los impuestos.

Feijóo hizo hincapié en el control fronterizo, la lucha contra la corrupción y el impulso de la economía

Por otro lado, hizo alusión al reto de "construir un millón de viviendas" e insistió en la lucha contra la corrupción y el "cumplimiento de la ley", en referencia a los recientes casos judiciales que rodean al entorno del Gobierno central. Además, se pronunció sobre la amnistía a los políticos catalanes independentistas con "respeto a todas las sentencias" pero con críticas hacia la vertiente política.

Feijóo aprovechó para agradecer a quienes "dan un paso al lado" en alusión a la actual portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, quien estuvo presente en el acto. También acudieron el presidente de la comisión gestora del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, y la exalcaldesa de la ciudad y parlamentaria autonómica Pepa Luzardo, entre otros representantes del partido, en apoyo al candidato a la alcaldía.

Trayectoria de Poli Suárez

Actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno autonómico, Poli Suárez también es secretario general regional del partido, además de diputado en el Parlamento de Canarias desde 2019. Previamente ocupó la alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Moya entre los años 2011 y 2019. En paralelo a dicho cargo, fue senador entre 2016 y 2019.

Fue consejero del Cabildo de Gran Canaria (2007-2011) y concejal de la Villa de Moya (2003-2007) mientras ejercía como coordinador del programa Rumbo Norte del Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, estuvo implicado en la producción de eventos en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (2003-2006) después de haber sido coordinador en el Ayuntamiento de la Villa de Moya (1999-2003).