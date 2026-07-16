Cómo recuperar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: pasos para solicitar la devolución

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará el proceso para devolver las cantidades abonadas por la tasa de residuos después de decidir no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que afecta a la ordenanza municipal aprobada en 2025.

La decisión abre un procedimiento administrativo para que las personas contribuyentes que ya hayan pagado la tasa puedan recuperar los importes ingresados. El Ayuntamiento prepara ahora las actuaciones necesarias para gestionar las devoluciones, que afectarán a miles de expedientes.

¿Quién puede pedir la devolución de la tasa de basura?

Podrán solicitar la devolución aquellas personas contribuyentes que hayan abonado las liquidaciones correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales.

El Ayuntamiento había aprobado hasta ahora 169.105 liquidaciones correspondientes a viviendas residenciales y viviendas vacacionales. De ellas, se habían practicado 16.857 notificaciones y se habían abonado 35.002 liquidaciones. La devolución no será automática en todos los casos, ya que requerirá una tramitación administrativa vinculada a cada expediente.

¿Qué tengo que hacer para recuperar el dinero?

El procedimiento dependerá de la situación en la que se encuentre cada contribuyente.

Las personas que todavía estén dentro del plazo para recurrir sus liquidaciones podrán presentar un recurso mediante un modelo normalizado que habilitará el Ayuntamiento.

Este documento estará disponible en:

La Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La página web municipal.

Las oficinas de atención a la ciudadanía.

Las concejalías de distrito.

En los casos en los que el plazo para presentar recurso ya haya finalizado, el Ayuntamiento iniciará un procedimiento de revisión de oficio para poder tramitar la devolución de las cantidades abonadas.

¿Cuándo se devolverá la tasa de basura?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria todavía no ha fijado una fecha concreta para completar las devoluciones, ya que antes debe poner en marcha la tramitación administrativa necesaria para revisar los expedientes y ordenar los pagos correspondientes.

El proceso afectará a miles de liquidaciones y requerirá la comprobación de cada caso para determinar las cantidades que deben ser reintegradas a las personas contribuyentes que ya abonaron la tasa.

El Consistorio ha anunciado que habilitará los mecanismos necesarios para facilitar la devolución y que informará de los pasos concretos a medida que avance la tramitación. Mientras tanto, se mantiene paralizada la emisión de nuevas notificaciones relacionadas con esta tasa.

¿Por qué se devuelve la tasa de residuos?

La devolución se produce después de la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la ordenanza reguladora de la tasa de residuos aprobada por el Pleno municipal el 4 de abril de 2025.

Tras analizar la resolución judicial, el Ayuntamiento ha decidido no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que deja sin efecto la aplicación de esa nueva ordenanza y recupera la vigencia de la regulación anterior.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, explicó que la decisión responde al análisis de las distintas alternativas disponibles y al interés general de la ciudadanía.

¿Qué ocurrirá ahora con la tasa de basura?

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) deja sin efecto la ordenanza de residuos aprobada por el Pleno municipal el 4 de abril de 2025, por lo que recupera su vigencia la regulación anterior que había quedado sustituida con la entrada en vigor de la nueva norma.

El Ayuntamiento ha decidido no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y acatar la resolución judicial. A partir de ahora, el gobierno municipal iniciará la elaboración de una nueva ordenanza de residuos con una motivación técnica reforzada.

Esa futura regulación deberá establecer de nuevo el sistema municipal para la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos, ajustándose a los requisitos legales y técnicos necesarios.

Hasta que se apruebe esa nueva ordenanza, el Ayuntamiento continuará con la gestión administrativa derivada de la sentencia, incluida la devolución de las cantidades abonadas por los contribuyentes afectados.