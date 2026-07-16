Trece años bajo examen: Las Canteras vuelve a superar su auditoría de calidad

La playa de Las Canteras ha renovado en 2026 la Q de Calidad Turística, una certificación que mantiene de forma ininterrumpida desde 2013. La bandera acreditativa fue izada este jueves después de que el arenal superara en abril la auditoría de seguimiento realizada por la entidad OCA Global.

El distintivo reconoce el cumplimiento de la norma UNE-ISO 13009:2016, que evalúa la gestión de las playas y aspectos como la limpieza, la seguridad, el salvamento, la señalización, la información y los servicios disponibles para los usuarios.

Las Canteras conserva también otras dos certificaciones: la ISO 14001:2015, relacionada con la gestión ambiental y obtenida en 2024, y la UNE 170001-2:2007, que acredita desde 2012 las medidas implantadas en materia de accesibilidad universal.

Estas normas abarcan servicios como el socorrismo, el baño asistido, los aseos adaptados, las pasarelas, las zonas de sombra y las sillas anfibias, además de la gestión de residuos, la prevención de la contaminación y el control del consumo de agua.

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, sostuvo que el izado «no es un hecho aislado», sino el resultado del trabajo cotidiano para mantener en la playa las condiciones de calidad ambiental, accesibilidad y prestación de servicios.

Mejoras valoradas por la auditoría

El informe elaborado este año destaca la evolución del sistema de gestión de la playa y el funcionamiento del programa municipal Cuida tu ciudad para tramitar los avisos y propuestas trasladados por la ciudadanía.

Los auditores valoraron también la incorporación de equipos para efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el puesto central de salvamento y la sustitución del gel por espuma en los balnearios públicos. Esta última medida busca reducir el consumo de agua y el impacto contaminante.

Nuevas certificaciones para Las Canteras y Las Alcaravaneras

El Ayuntamiento trabaja ahora para solicitar la Q de Calidad Turística para la playa de Las Alcaravaneras. El área de Ciudad de Mar pretende extender a este arenal el sistema de gestión certificado que se aplica en Las Canteras.

Además, el Consistorio prevé iniciar antes de que termine 2026 el procedimiento para que Las Canteras obtenga la S de Sostenibilidad Turística, concedida por el Instituto para la Calidad Turística Española.

Esta certificación analiza la gestión ambiental, social y económica de los destinos y su adaptación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.