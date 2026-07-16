La ULPGC ‘exporta’ a Europa su metodología de formación pedagógica, lingüística y multilingüe del profesorado

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) lidera, en la alianza europea de universidades ERUA, una agenda formativa, académica y de investigación orientada a diseñar novedosas políticas lingüísticas universitarias cuyo objetivo es impulsar universidades más inclusivas, internacionales y accesibles. Se aspira a que la diversidad lingüística y cultural se convierta en un motor de innovación, empleabilidad y cohesión social en los contextos locales y globales de cada institución.

Desde el Vicerrectorado de Formación Permanente y Empleabilidad se dirige una agenda de trabajo basada, entre otras prioridades, en la implantación y transferencia de metodologías innovadoras de formación pedagógica y lingüística del profesorado, gestadas en la ULPGC, para promover una enseñanza de calidad en contextos internacionales. A esto se añade el desarrollo de materiales docentes bi/multilingües que faciliten el aprendizaje de estudiantes con diferentes lenguas, repertorios lingüísticos y culturas.

Así, desde la ULPGC ya se ha 'exportado' el proyecto docente Peer/Micro Teaching & EMI, que comienza a implantarse en otras universidades de la alianza ERUA, como New Bulgarian University, Mykolas Romeris University y la Universidad de Macerata. El objetivo es que el profesorado especialista en lenguas y con experiencia en docencia internacional acompañe y asesore a otros docentes de asignaturas de contenido específico y de distintas disciplinas de la titulación mediante observación entre iguales, mentoría y microenseñanza. Esto favorece la mejora de sus competencias comunicativas y pedagógicas en contextos de enseñanza internacional.

También este año, la ULPGC ha ofertado el Experto Universitario en English as a Medium of Instruction, Multimodal Communication and Technologies al profesorado de las ocho universidades que integran la alianza. El programa proporciona formación lingüística, metodológica y pedagógica especializada para diseñar y desarrollar aulas glocales más interactivas, multilingües, interculturales e inclusivas, reforzando así la calidad de la docencia internacional y la capacidad del profesorado para responder a contextos educativos cada vez más diversos.

Además de esta formación, la Universidad liderará la planificación y elaboración de guías y recomendaciones para que las universidades desarrollen políticas lingüísticas coherentes y con impacto de calidad en docencia, investigación, administración y comunicación institucional. Asimismo, trabajarán en torno a la creación de herramientas compartidas, como glosarios multilingües, recursos digitales e instrumentos de investigación que faciliten la colaboración y el intercambio de conocimiento entre universidades europeas.

Estas acciones forman parte de la estrategia del clúster ILaP-EMEIM, que coordina la ULPGC y cuyo reto es avanzar en el desarrollo de recomendaciones europeas sobre política lingüística universitaria, generar herramientas comunes de investigación e impulsar proyectos científicos colaborativos con otras universidades y clústeres internacionales.

A partir del próximo curso académico se prevé implementar algunas de las iniciativas multilingües en las distintas universidades que conforman la alianza ERUA: estudios comparativos sobre las necesidades y los repertorios lingüísticos de estudiantes, profesorado y personal técnico, de administración y servicios de las universidades europeas; un programa conjunto de formación en enseñanza universitaria multilingüe e inclusiva, con reconocimiento europeo mediante microcredenciales; y el desarrollo de proyectos científicos internacionales en convocatorias como Horizon Europe y Erasmus+, que permitirán trasladar estos avances a un mayor número de instituciones.

Todas estas acciones tendrán un impacto directo en la experiencia universitaria y en la sociedad. Los estudiantes encontrarán entornos de aprendizaje más inclusivos y preparados para la movilidad internacional y la empleabilidad en contextos glocales; el profesorado dispondrá de nuevas herramientas y metodologías para enseñar en aulas cada vez más diversas; y las universidades estarán mejor preparadas para formar profesionales capaces de desenvolverse y colaborar en contextos multiculturales y multilingües.

Con este liderazgo, la ULPGC refuerza su papel en la construcción de un modelo europeo de universidad en el que el multilingüismo, la interculturalidad y la innovación docente se convierten en herramientas estratégicas para mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades académicas y profesionales de la comunidad universitaria.