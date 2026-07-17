El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida

La capital grancanaria cuenta con diferentes establecimientos en los que la cocina canaria tradicional es la principal protagonista. Aunque también hay propuestas más modernas e innovadoras, todavía se conservan locales que mantiene viva la esencia de los bares de toda la vida. Uno de ellos es Bar Restaurante Tatono, situado en Las Palmas de Gran Canaria, un local con décadas de historia que continúa conquistando a sus clientes con cocina casera y platos tradicionales.

La ensaladilla es uno de sus platos estrella

Su propuesta gastronómica se centra en las recetas de siempre, aunque hay una que destaca por encima del resto. La ensaladilla es considerada por muchos clientes un plato imprescindibles de su carta.

No obstante, ofrece más elaboraciones características de la gastronomía canaria tradicional. Entre las que se encuentran la carne de cabra, la ropa vieja o la pata. También ofrece platos como las albóndigas caseras, que no dejan indiferentes a quienes las prueban por su sabor.

Platos de la cocina canaria tradicional / Reseñas

Postres caseros y trato acogedor

Como broche final, el establecimiento cuenta con algunos postres caseros como el pudding y el flan, dos dulces perfectos para culminar la comida.

Además de la cocina, otro de los aspectos muy bien valorado por quienes lo visitan es el trato del personal. Este se caracteriza por ser cercano y familiar, haciendo sentir a los clientes como en casa. También destaca el ambiente futbolero que se siente en su interior.

Horario y ubicación

Bar Restaurante Tatono se encuentra en la calle General Mas de Gaminde, 13, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y recomiendan visitarlo para probar su cocina canaria.

Abre de martes a viernes de 6:30 a 17:00 horas, mientras que sábado reduce su horario de apertura y ofrece servicio desde las 8:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.