BNI Las Palmas se suma al apoyo a Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031
La organización empresarial, con más de 250 miembros en la isla, formaliza su apoyo a la candidatura de la capital grancanaria
La organización empresarial BNI Las Palmas ha formalizado su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031, dentro de la ronda de adhesiones promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para reforzar el proyecto.
La firma del manifiesto de respaldo tuvo lugar este jueves con la participación del concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, y la directora regional de BNI Las Palmas y BNI Andalucía Occidental, Carolina Villén. Al acto también asistió el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont.
Un apoyo del tejido empresarial al proyecto cultural
Íñiguez destacó que la incorporación de BNI Las Palmas refleja la participación de distintos sectores sociales y económicos en una candidatura que busca situar la cultura como elemento de desarrollo y proyección exterior.
El concejal señaló que el proyecto de Capital Europea de la Cultura 2031 plantea una colaboración entre instituciones, sector cultural, ámbito académico, tejido económico y ciudadanía para impulsar la imagen y las capacidades creativas de la ciudad.
Por su parte, Carolina Villén indicó que la candidatura representa una oportunidad para reforzar la presencia internacional de la ciudad y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y cultural vinculadas a los valores de colaboración que promueve la organización empresarial.
Una red con más de 250 empresarios en Gran Canaria
BNI Las Palmas celebra este año el décimo aniversario de su implantación en Gran Canaria, donde dispone de nueve grupos activos y una comunidad formada por más de 250 empresarios y profesionales.
Durante esta década, la organización ha generado más de 230.000 referencias comerciales y ha facilitado operaciones de negocio por un valor superior a los 250 millones de euros en la isla.
La candidatura continúa sumando adhesiones
La incorporación de BNI Las Palmas amplía la red de apoyos a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031, después de que la ciudad superara la primera fase del proceso de selección y quedara entre las cuatro finalistas que optan al reconocimiento europeo.
Entre las entidades que ya han formalizado su adhesión figuran el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria.
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