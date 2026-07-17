De cobrar 35.002 recibos a devolver cinco millones por la tasa de basura: esto es lo que hará el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

"Quiero compartir con la ciudadanía que no vamos a recurrir la sentencia". Con estas palabras, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, cerró este jueves una semana de incertidumbre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitiera el pasado 6 de julio una sentencia que anula la ordenanza que regula la nueva tasa de basuras, cuyos importes comenzaron a cobrarse hace un mes. Eso sí, Darias especificó que todos los pagos realizados hasta ahora serán devueltos.

Ahora se abre un nuevo capítulo, dado que el Ayuntamiento capitalino deberá reformular la ordenanza que ha sido anulada. La implantación de este tributo es obligatoria por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma establece que todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes deben contar con una tasa que cubra el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Las Palmas de Gran Canaria no cobraba por este servicio desde 1989, por lo que la implantaba desde cero.

La sentencia, a pleno

Como consecuencia de la decisión anunciada este jueves, decae la ordenanza aprobada en abril de 2025. En su lugar, entra en vigor la anterior, la cual solo cobraba tasa de recogida de residuos a establecimientos comerciales y turísticos. Ahora, el Ayuntamiento capitalino deberá llevar la sentencia a Pleno -la próxima sesión será el 31 de julio- para poder ejecutarla. A continuación, iniciarán un nuevo procedimiento para reelaborar la ordenanza y cumplir así con la legalidad.

Darias espera que haya «más seguridad para los ayuntamientos» cuando se pronuncie el Tribunal Supremo

Darias avanzó que esta fase la harán con "prudencia", dado el alto grado de litigiosidad que existe contra la tasa de basuras en el conjunto de España. La alcaldesa matizó que hay ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas que han tenido sentencias en contra de la tasa que han implantado con "pronunciamientos diferentes". Hay consistorios que sí han decidido recurrir al Tribunal Supremo, caso de Madrid, y también hay municipios que han ganado los recursos, caso de Girona, donde la tasa asciende a 263 euros.

"Unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo"

La alcaldesa espera que pueda haber "más seguridad jurídica para los ayuntamientos" a través de una "unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo". Según esta, uno de los problemas a la hora de elaborar la ordenanza es que la Ley 7/2022 no establece cómo debe hacerse, por lo que cada Consistorio la ha calculado de una manera diferente, utilizando criterios como el catastro, el número de personas empadronadas en cada hogar o el nivel de consumo de agua.

Precisamente, la sentencia del TSJC alega falta de justificación a la hora de realizar el cálculo de la tasa. Esta ordenanza que ha sido anulada establecía una cuota fija de 108 euros y otra por generación hasta sumar 149 euros por vivienda. Darias especificó que en estos momentos es difícil individualizar el consumo de basura por hogar y justificó que se utilizaran estudios de generación de residuos de Cataluña dado que no existen en Canarias y que se usaron "a modo de bibliografía".

Recogida de basura en el Barranquillo Don Zoilo. / ANDRES CRUZ

Una recaudación de cinco millones

"Ahora mismo no hay fecha en el horizonte" para tener una nueva tasa, matizó la alcaldesa, quien estaba acompañada por la coordinadora general de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Dunnia Rodríguez, y la titular del Órgano de Gestión Tributaria, Guadalupe Betancor. Mientras tanto, el Ayuntamiento se centrará en la devolución de los importes cobrados hasta ahora. De los 169.105 recibos emitidos en junio, se llegaron a efectuar 35.002 pagos, con una recaudación de unos cinco millones de euros.

El Ayuntamiento pondrá a disposición un modelo tipo de recurso que podrá solicitarse a través de distintas vías

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos un modelo tipo para poder hacer las reclamaciones pertinentes. Este estará disponible en la Oficina Virtual Tributaria, en la página web municipal, en las oficinas de atención a la ciudadanía y en las concejalías de distrito. Hasta ahora se han presentado unas 700 reclamaciones. Para aquellas personas cuyo plazo de reclamación de 30 días ha expirado, el importe les será devuelto de oficio.

Reacciones de la oposición

Las reacciones entre la oposición no se han hecho esperar. La portavoz del PP, Jimena Delgado, solicitó en un comunicado a la alcadesa que pidiera perdón a la ciudadanía. "Era una decisión de sentido común que llevábamos días reclamando para evitar que miles de vecinos siguieran pendientes de un procedimiento judicial", matizó. Además, recordó que su formación también ha presentado una recurso en contra de la tasa -la sentencia ha sido a raíz de un recurso de la Fundación Canaria de Escuelas Antunez-.

Por otro lado, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, calificó la decisión de no recurrir de "nuevo fracaso político y de gestión" del equipo de Darias. "Primero cobraron, después la Justicia les dijo que lo hicieron mal y ahora son los ciudadanos quienes tienen que esperar para recuperar su dinero", puntualizó. Suárez resaltó "la incapacidad del gobierno municipal para tramitar la tasa correctamente".