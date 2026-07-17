El Hospital Doctor Negrín amplía su sistema de geolocalización para pacientes y equipos médicos

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, extiende su sistema de geolocalización de pacientes y tecnología médica al bloque de hospitalización, además de incorporar servicios del bloque central y zonas de tránsito del centro.

La herramienta permite conocer en tiempo real la ubicación de pacientes y del equipamiento electromédico asignado a cada área sanitaria. El sistema aporta información para mejorar la coordinación entre profesionales y facilitar la comunicación con familiares dentro de los procesos asistenciales.

Tecnología RFID para seguimiento en tiempo real

La plataforma funciona mediante pulseras de identificación con tecnología RFID, que incorporan un chip con un identificador único para cada paciente. El mismo sistema también se instala en equipos electromédicos, lo que permite conocer la localización de los recursos sanitarios disponibles.

Una red de dispositivos distribuidos por el hospital recoge la información y comunica la posición de pacientes y equipos. El acceso a estos datos queda limitado a profesionales sanitarios autorizados con acceso al historial médico del paciente, con medidas destinadas a garantizar la privacidad y seguridad de la información.

La tecnología permite analizar datos como el número de pacientes por zona, los tiempos de permanencia o los movimientos del instrumental médico. Esta información facilita la identificación de puntos de mejora y la planificación de actuaciones dentro del hospital.

Una herramienta para mejorar la organización asistencial

El sistema ofrece información en tiempo real sobre la actividad hospitalaria y permite medir los flujos de movimiento de pacientes y equipamiento. Estos datos ayudan a detectar necesidades, anticipar escenarios y ajustar los procesos internos del centro.

La iniciativa forma parte del Plan de Humanización impulsado por el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con el objetivo de reforzar una atención sanitaria más coordinada y adaptada a las necesidades de pacientes y profesionales.

El centro incorpora así una herramienta tecnológica orientada a optimizar la gestión de los recursos sanitarios y mejorar la calidad asistencial mediante el análisis de información generada durante la actividad hospitalaria.