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Guaguas Municipales impulsa la lucha contra la leucemia con la imagen de 'Solidarios con Altura'

El Gran Canaria Arena acogerá el partido el próximo viernes 24 de julio, con la participación de deportistas, artistas y niños que han superado la leucemia

El partido solidario se disputará en el Gran Canaria Arena.

El partido solidario se disputará en el Gran Canaria Arena. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales ha incorporado en uno de sus vehículos la imagen promocional de la cuarta edición de “Solidarios con altura”, un partido benéfico de baloncesto organizado por la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia que tendrá lugar el próximo viernes 24 de julio, a partir de las 18:00 horas, en el Gran Canaria Arena.

La presentación de la iniciativa contó con la presencia del concejal de Transporte Colectivo de Viajeros de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo; el secretario del patronato de la Fundación, Manuel Santana; el impulsor del proyecto, Rodrigo García; y el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez. Los representantes visitaron el vehículo que llevará la campaña por distintos puntos de la ciudad.

Un evento para recaudar fondos y apoyar a pacientes

La recaudación del encuentro se destinará a la labor de la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia, una entidad que trabaja como apoyo para pacientes oncohematológicos y oncológicos y sus familiares. Actualmente, la organización atiende a más de 700 pacientes y presta servicios de acompañamiento a personas afectadas por estas enfermedades.

La iniciativa busca unir deporte y colaboración ciudadana a través de un partido que contará con la participación de deportistas, artistas, músicos y profesionales sanitarios, además de niños y niñas que han superado la leucemia.

Baloncesto, música y participación ciudadana

El encuentro estará apadrinado por el jugador profesional Óscar Alvarado y contará con la actuación de Los Gofiones. La organización ha previsto la presencia de distintos colectivos vinculados al deporte, la cultura y la atención sanitaria.

Durante la presentación, los responsables del evento destacaron la importancia de la colaboración entre instituciones y ciudadanía para apoyar a las familias que conviven con la enfermedad. La campaña busca dar visibilidad a la labor de la Fundación y facilitar la participación de quienes quieran contribuir.

Entradas disponibles para el partido del 24 de julio

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de solidariosconaltura.com y entradascanarias.com. También están disponibles en Vip Cars y Basket Country Canarias.

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Además, se ha habilitado una Fila 0 para aquellas personas que quieran colaborar económicamente aunque no puedan asistir al encuentro que se celebrará en el Gran Canaria Arena.

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