Ni en Italia ni en Estados Unidos: el mejor helado de chocolate del mundo está en Las Palmas de Gran Canaria

A veces no hace falta cruzar fronteras para saborear lo mejor del mundo. Basta con caminar por la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, dejarse guiar por el aroma dulce del helado que flota en el aire, y entrar en un pequeño local donde el tiempo se detiene al primer bocado. Ahí, en el número 36, vive un secreto que viene desde Italia con una historia de amor, familia y obsesión por el sabor perfecto.

Dassie Gelato no es una heladería cualquiera. Aquí se sirve el helado de chocolate más premiado de toda Italia, coronado por la prestigiosa guía Gambero Rosso. Pero este rincón de Las Palmas guarda mucho más que cremosidad: guarda una historia que comienza en una aldea cerca de Treviso, donde Fabio y Antonella Canzian fundaron una pasión que su hijo Stefano convirtió en arte.

El mejor helado de chocolate

El helado de chocolate de Dassie ha sido premiado como el mejor de Italia. Cremoso, intenso, de sabor profundo y delicado a la vez. Fue finalista también en la European Championship de 2012 y primer clasificado en el Campeonato italiano de 2010.

Pero el local cuenta con más sabores como vainilla con semillas naturales, mascarpone con avellana y amarettos crujientes, chocolate blanco con avellana, sabores tropicales como el polvito uruguayo o propuestas atrevidas como chocolate con pimentón.

También ofrecen batidos, granizados naturales al momento y su famoso helado Oro Verde de pistacho, que muchos consideran otro “must”.

La creadora de contenidos @caterina.events lo resume así en redes: “no podía irme sin probar el mejor helado de chocolate y fue brutal”. Y cuando el postre gusta, no hay nada más que decir y se pide para llevar a casa también.

Una historia que empezó con amor

En los años 80, Fabio y Antonella trabajaban en la famosa Gelateria Canzian. Juntos compartieron mucho más que un obrador, pues compartieron sueños. Su hijo Stefano creció rodeado de sabores, texturas y fórmulas que años después llevaría a Estados Unidos, a Japón y a Canarias. A los 19 años ya tenía claro su objetivo: hacer del helado artesanal italiano una experiencia internacional.

En 2007 lanza el primer “Chocolate Day” y en 2008 se queda con la heladería más famosa de Treviso. Desde entonces, el apellido Dassie se ha convertido en sinónimo de excelencia heladera. Hoy, su local en Triana representa ese primer hito fuera de Italia.

Visión de futuro

El proyecto de Stefano Dassie no se detiene, su idea es llevar el helado artesanal al corazón de la alta cocina. Convertirlo en parte del plato, no solo en el final. Todo sin renunciar a la tradición, a la formación del equipo y a la calidad sin atajos.

Dassie Gelato se encuentra en la calle Triana, 36 , Las Palmas de Gran Canaria. Abre todos los días de 11:00 a 21:30 horas y promete una experiencia que no necesita pasaporte. Porque a veces, el mejor helado del mundo está más cerca de lo que imaginas. Puedes encontrar más información en su página web oficial.