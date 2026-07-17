Lomo Blanco quiere plantar tomates: el barrio espera por un huerto urbano desde hace ocho años

Los huertos urbanos son un espacio de integración y encuentro con la naturaleza en una ciudad llena de viviendas y carreteras. En la actualidad, hay nueve huertos urbanos en diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos vecinos disfrutan cultivando sus propios alimentos más sanos y naturales. Sin embargo, hay barrios que siguen esperando por contar con uno en su callejero. Es el caso de Lomo Blanco, donde los residentes llevan ocho años exigiendo reconvertir un solar abandonado en un nuevo espacio verde comunitario.

El terreno, de unos 25.000 metros cuadrados, se encuentra anexo a la calle Jerónimo Saavedra. El presidente de la asociación de vecinos Nuevo Lomo Blanco, Rafael Hernández, recuerda que antes había un colegio para niños con necesidades especiales, pero al cerrar y demoler la instalación, el espacio quedó completamente inutilizado. De hecho, los vertidos de escombros y muebles eran tan habituales, que el acceso tuvo que ser limitado con un disuasor de cemento, que impide el acceso de vehículos. Hernández lamenta que en el terreno, donde podrían crecer tomates o lechugas, en cambio, lo hagan las malas hierbas a sus anchas.

El solar abandonado Lomo Blanco, que los vecinos piden que sea un huerto urbano. / LP/DLP

Hernández detalla que al iniciar el proceso se toparon con que el solar pertenece al Cabildo de Gran Canaria. Un contratiempo que no les impidió acudir a la corporación insular por información. El presidente vecinal aclara que en conversaciones con el Gobierno de la Isla se comprometieron a ceder el terreno al Ayuntamiento capitalino para poner en marcha el proyecto, por lo que Hernández asegura que envío "una nota" a la administración local para informarles sobre el asunto. "Resulta que hasta la fecha de hoy no he sabido nada, le he preguntado también a la concejala del distrito y no sabe nada", cuenta el líder vecinal.

Sin constancia

Fuentes del área de Parques y Jardines declaran que no les consta la solicitud vecinal "al menos en este periodo" desde que la concejala actual tomó el cargo en 2023. Sin embargo, Hernández recuerda que esta petición también la formularon directamente a la alcaldesa, Carolina Darias, durante la visita al barrio que realizó en mayo de 2024 para conocer las propuestas de mejora de los vecinos.

Las mismas fuentes explican que para echar a andar el proyecto es necesaria la cesión formal del terreno, que tendrían que llevar a cabo el Cabildo y la concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento, siempre y cuando los terrenos puedan dedicarse a esa función en el Plan General de Ordenación, ya que es necesario habilitarlo como huerto para su posterior integración en la Red de Huertos Urbanos.

Desde el Ayuntamiento capitalino opinan que es una "buena noticia" que exista interés por crear más huertos urbanos por parte de la ciudadanía. "Intentaremos contactar con los vecinos para ayudarles a echarlo a andar, siempre es mejor unir fuerzas con quienes tienen interés para que las cosas salgan bien", declaran. Asimismo, informan de que está en el "horizonte del área" incrementar el número de huertos urbanos en la ciudad, aunque en este momento aclaran que la prioridad es la rehabilitación de las parcelas existentes y las infraestructuras que les pertenecen.

Contrato vencido

El contrato con la empresa que gestiona los huertos urbanos lleva vencindo desde 2018. Esto implica que la mejora del funcionamiento de estos espacios, así como el incremento de parcelas no se puede llevar a cabo hasta que se licite uno nuevo. Desde el área prevén que podrá salir a concurso público "antes de final de año". Este proceso lleva ocho años de retrasos por la falta de personal en el servicio de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del área de Parques y Jardines, según informó la concejala en 2023.

Los huertos urbanos nacieron en 2009 y surgieron para promover el conocimiento de aspectos medioambientales del municipio y fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de los barrios. En la actualidad están en uso nueve huertos urbanos, Siete Palmas, El Lasso, El Polvorín, La Mayordomía, parque Pino Apolinario en Guanarteme, Jinámar, El Pambaso, La Chimenea y El Amanecer, de los cuales los dos últimos son autogestionados. Sin embargo, hay otros dos pendientes de integrar en la red, aunque ya están construidos, como son el de Finca Dominguito, en San Juan y otro en Nueva Isleta. "El primero está en uso en acuerdo con la asociación Artemi y necesita una actualización, que está prevista hacer en los próximos meses, y el segundo nunca ha estado operativo pero se construyó por parte de Urbanismo y sus parcelas irán a concurso", detallan desde el Consistorio.