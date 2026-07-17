Ni Madrid ni Barcelona: el primer restaurante japonés de España está en Las Palmas de Gran Canaria y lleva más de 50 años abierto

Mucho antes de que el sushi se pusiera de moda en España, un pequeño local situado junto a la playa de Las Canteras ya servía cocina japonesa auténtica a marineros, empresarios y viajeros llegados desde el otro lado del mundo. Se trata del mítico restaurante Fuji, el primer japonés que abrió sus puertas en el país en 1967 y que, casi seis décadas después, continúa siendo toda una referencia gastronómica.

Entre los muchos visitantes ilustres que han pasado por las mesas del Fuji destacan dos de las grandes estrellas de Hollywood. John Travolta ha disfrutado de su cocina durante varias de sus visitas a Gran Canaria, mientras que Samuel L. Jackson también ha repetido experiencia en el histórico restaurante durante sus estancias en la isla, llegando incluso a regresar tras el rodaje de The Beast.

Ambos forman parte de la larga lista de personalidades que han convertido al Fuji en uno de los restaurantes más reconocidos del archipiélago.

Pero la gran pregunta es otra: ¿por qué el primer restaurante japonés de España abrió precisamente en Gran Canaria y, más concretamente, en el barrio de Guanarteme?

El primer restaurante japonés de España nació en Las Palmas de Gran Canaria

En esta ocasión, las portadas no se las llevan Madrid ni Barcelona. Se quedan en el archipiélago. Y es que Gran Canaria fue el escenario donde comenzó una de las historias más longevas de la gastronomía española, aunque su cocina fuese japonesa.

Cambuyoneros en el Puerto de La Luz, hacia 1920. / Fedac

En 1967, el Puerto de La Luz era una de las principales bases logísticas de la flota atunera japonesa en el Atlántico. Cada mes recalaban decenas de barcos procedentes de Japón, lo que favoreció el asentamiento de una importante colonia nipona en la ciudad y creó la necesidad de contar con un restaurante donde poder reencontrarse con los sabores de su tierra tras largas campañas en alta mar.

Consciente de esa oportunidad, el empresario japonés Toshihiko Sato decidió adelantarse a su tiempo y abrir el restaurante Fuji, dando inicio a una historia que, casi sesenta años después, sigue muy viva en la capital grancanaria.

Por aquel entonces, hablar de sushi en España era prácticamente una rareza. El Fuji ofrecía una cocina mucho más fiel a la tradición japonesa que a la adaptación occidental que hoy domina buena parte de los restaurantes del país.

El establecimiento presume de casi seis décadas de trayectoria ininterrumpida y continúa reivindicando ese legado desde su actual ubicación en la calle Pedro Castillo Westerling, a escasos metros de la playa de Las Canteras.

Hoy mantiene intacta la esencia de sus orígenes, combinando recetas tradicionales con propuestas más contemporáneas bajo la dirección del chef Miguel Martínez, quien tomó el relevo del histórico señor Sato en 2007 tras haber trabajado durante décadas a su lado. A lo largo de estos años, el Fuji ha recibido numerosos reconocimientos gastronómicos y continúa siendo considerado uno de los restaurantes japoneses más prestigiosos de España.

Mucho más que sushi: una parte de la historia de Gran Canaria

Hablar del Fuji no es únicamente hablar de gastronomía. También es recordar una parte de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, cuando el Puerto de La Luz se consolidó como uno de los grandes puntos de conexión entre Europa, África y Asia.

Mientras el sushi seguía siendo un gran desconocido para la inmensa mayoría de los españoles, este pequeño restaurante ya acercaba la cultura japonesa a la isla. Hoy, cuando existen miles de restaurantes japoneses repartidos por todo el país, el Fuji sigue recordando que toda esa historia comenzó, contra todo pronóstico, en Gran Canaria.

Más de medio siglo después, sigue siendo mucho más que un restaurante: es un pedazo de la historia gastronómica de España y uno de esos lugares que demuestran que, muchas veces, las grandes historias empiezan donde menos se espera.