Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel para seis acusados de narcotráficoTasa de basura LPGCPoli SuárezEl coleccionista de 'El coche fantástico''Simpa' de una turista en Gran CanariaUD Las PalmasAlquiler más barato de CanariasFiestas del Carmen en La Isleta
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria estabiliza 150 plazas de empleo público con 130 trabajadores sociales y 20 educadores

El refuerzo en la plantilla municipal, tras superar los procesos selectivos, busca reducir la temporalidad en la administración pública

El Ayuntamiento culmina la estabilización de 150 plazas de empleo público

El Ayuntamiento culmina la estabilización de 150 plazas de empleo público / LPR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado una nueva fase del proceso extraordinario de estabilización del empleo público con la incorporación de 150 profesionales a la plantilla municipal: 130 trabajadores y trabajadoras sociales y 20 educadores y educadoras sociales. Los nuevos empleados han sido nombrados como personal funcionario de carrera o contratados como personal laboral fijo tras superar los correspondientes procesos selectivos.

El acto de nombramiento y formalización de los contratos se celebró este jueves en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, con la presencia de la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez.

Avance del proceso de estabilización

La concejala de Recursos Humanos señaló que el Ayuntamiento continúa avanzando en el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público y reforzar la estabilidad de la plantilla municipal. Según explicó, el Consistorio ha superado ya el 70% del proceso extraordinario de estabilización, con 31 categorías profesionales resueltas, mientras mantiene abiertas las convocatorias pendientes incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria.

Las resoluciones aprobadas por la Dirección General de Recursos Humanos y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) los días 3 y 8 de julio recogen el nombramiento como personal funcionario de carrera de nueve personas —siete trabajadores sociales y dos educadores sociales— y la contratación como personal laboral fijo de otras 141 personas —123 trabajadores sociales y 18 educadores sociales—.

El Ayuntamiento culmina la estabilización de 150 plazas de empleo público

El Ayuntamiento culmina la estabilización de 150 plazas de empleo público / LP/DLP

Procesos vinculados a la Ley 20/2021

Estas incorporaciones se enmarcan en la Oferta de Empleo Público extraordinaria derivada de la Ley 20/2021, aprobada para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Los procedimientos se han desarrollado mediante el sistema de concurso, con la valoración de méritos, la publicación de listados provisionales y definitivos, la asignación de plazas mediante acto público y la posterior formalización de los nombramientos y contratos.

La estabilización permite consolidar puestos considerados estructurales dentro de la administración municipal y dar continuidad a funciones que ya venían desarrollando profesionales que ocupaban estas plazas con carácter temporal.

Listas de reserva y reconocimiento de experiencia previa

Las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos también contemplan la creación de listas de reserva para ambos procesos selectivos. Estas estarán integradas por las personas aspirantes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos, conforme a las bases específicas de las convocatorias.

Noticias relacionadas y más

En los casos en los que las personas seleccionadas ya desempeñaban temporalmente plazas de trabajador o trabajadora social o de educador o educadora social en el Ayuntamiento, la normativa permite la exención del periodo de prueba cuando se acredita experiencia previa en las mismas funciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

Las Palmas de Gran Canaria estabiliza 150 plazas de empleo público con 130 trabajadores sociales y 20 educadores

Ya se puede reclamar la devolución de la tasa de la basura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los pasos a seguir

Ya se puede reclamar la devolución de la tasa de la basura de Las Palmas de Gran Canaria: estos son los pasos a seguir

"Sufrieron consecuencias irreparables": Las Palmas de Gran Canaria homenajea a víctimas del franquismo 90 años después del golpe de Estado

El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida

El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida

Guaguas Municipales impulsa la lucha contra la leucemia con la imagen de 'Solidarios con Altura'

Guaguas Municipales impulsa la lucha contra la leucemia con la imagen de 'Solidarios con Altura'

Jorge Cosmen defiende los valores familiares como clave del éxito en la empresa Alsa

Jorge Cosmen defiende los valores familiares como clave del éxito en la empresa Alsa

El Hospital Doctor Negrín amplía su sistema de geolocalización para pacientes y equipos médicos

El Hospital Doctor Negrín amplía su sistema de geolocalización para pacientes y equipos médicos

Ni Madrid ni Barcelona: el primer restaurante japonés de España está en Las Palmas de Gran Canaria y lleva más de 50 años abierto

Ni Madrid ni Barcelona: el primer restaurante japonés de España está en Las Palmas de Gran Canaria y lleva más de 50 años abierto
Tracking Pixel Contents