Las Palmas de Gran Canaria estabiliza 150 plazas de empleo público con 130 trabajadores sociales y 20 educadores

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado una nueva fase del proceso extraordinario de estabilización del empleo público con la incorporación de 150 profesionales a la plantilla municipal: 130 trabajadores y trabajadoras sociales y 20 educadores y educadoras sociales. Los nuevos empleados han sido nombrados como personal funcionario de carrera o contratados como personal laboral fijo tras superar los correspondientes procesos selectivos.

El acto de nombramiento y formalización de los contratos se celebró este jueves en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, con la presencia de la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez.

Avance del proceso de estabilización

La concejala de Recursos Humanos señaló que el Ayuntamiento continúa avanzando en el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público y reforzar la estabilidad de la plantilla municipal. Según explicó, el Consistorio ha superado ya el 70% del proceso extraordinario de estabilización, con 31 categorías profesionales resueltas, mientras mantiene abiertas las convocatorias pendientes incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria.

Las resoluciones aprobadas por la Dirección General de Recursos Humanos y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) los días 3 y 8 de julio recogen el nombramiento como personal funcionario de carrera de nueve personas —siete trabajadores sociales y dos educadores sociales— y la contratación como personal laboral fijo de otras 141 personas —123 trabajadores sociales y 18 educadores sociales—.

El Ayuntamiento culmina la estabilización de 150 plazas de empleo público / LP/DLP

Procesos vinculados a la Ley 20/2021

Estas incorporaciones se enmarcan en la Oferta de Empleo Público extraordinaria derivada de la Ley 20/2021, aprobada para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Los procedimientos se han desarrollado mediante el sistema de concurso, con la valoración de méritos, la publicación de listados provisionales y definitivos, la asignación de plazas mediante acto público y la posterior formalización de los nombramientos y contratos.

La estabilización permite consolidar puestos considerados estructurales dentro de la administración municipal y dar continuidad a funciones que ya venían desarrollando profesionales que ocupaban estas plazas con carácter temporal.

Listas de reserva y reconocimiento de experiencia previa

Las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos también contemplan la creación de listas de reserva para ambos procesos selectivos. Estas estarán integradas por las personas aspirantes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos, conforme a las bases específicas de las convocatorias.

En los casos en los que las personas seleccionadas ya desempeñaban temporalmente plazas de trabajador o trabajadora social o de educador o educadora social en el Ayuntamiento, la normativa permite la exención del periodo de prueba cuando se acredita experiencia previa en las mismas funciones.