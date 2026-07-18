¿Dónde huir del calor en Las Palmas de Gran Canaria? Estas son las zonas más frescas de la capital

El verano ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria y el calor se ha empadronado en la ciudad. Con la subida de las temperaturas llegan los temidos golpes de calor, que se ceban principalmente con los más vulnerables como niños y mayores, aunque también consecuencias menos graves como el mal humor generalizado. Los efectos del calor son peores en ciudades con poca vegetación y árboles. En un informe elaborado por la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (Adacis) sobre la necesidad de revertir las 'islas de calor' de la capital explican que las urbes son más calurosas porque "las personas están sometidas a una mayor radiación solar que calienta la piel y la ropa, sintiéndose más acaloradas que resguardadas a la sombra, aunque la temperatura del aire sea la misma". La asociación calcula que la radiación solar eleva la sensación de temperatura corporal hasta 11 grados más que a la sombra.

La capital grancanaria no es una excepción, ya que expertos que han elaborado el Plan Director del Arbolado Urbano han reconocido que faltan árboles que aporten sombra, y por lo tanto, reduzcan la sensación de calor en el callejero. En concreto, el arbolista Mario Gutiérrez ha cuantificado que la malla arbórea de la urbe debería aumentar un 5% en diez años. Por el momento, el Ayuntamiento capitalino no ha elaborado una lista oficial de refugios climáticos, aunque aseguran que están pendientes de abordar esta categoría que se centra en localizar espacios que pueden albergar sombra natural o artificial para huir del calor. Mientras este proyecto está en proceso, LA PROVINCIA ha recopilado algunos de los espacios que pueden funcionar como refugios climáticos para superar el caluroso verano en enclaves de naturaleza o privados, pero con aire acondicionado.

Parques

Los parques son las mejores opciones para desconectar y buscar espacios con sombra cuando el sol está picón. En la capital, hay varios espacios verdes en los que se puede buscar un banco con sombra para leer o simplemente pasear.

Parque de las Rehoyas. / Juan Carlos Castro

Parque Doramas: Palmeras, ficus y dragos colman este parque ubicado junto al Hotel Santa Catalina. Gracias a sus árboles de gran porte, algunos de gran singularidad, es posible escapar del calor disfrutando de la sombra que aporta la naturaleza. En este enclave no solo es posible disfrutar de la brisa y la reducción de grados que ofrece la sombra, sino que también es una buena opción disfrutar observando la variedad de ejemplares existentes. Es el caso del ombú o bellasombra, que de tanta frondosidad casi ni se aprecia su tronco. Este centenario árbol parece que hasta quiere hablar a través de una curiosa 'cueva' en su tronco.

Parque Juan Pablo II: Siete Palmas cuenta con 120.000 metros cuadrados de esparcimiento. Con más de mil árboles, 700 palmeras y un gran lago de 3.000 metros es un buen lugar para perderse por la naturaleza en plena urbanización.

Parque del Estadio Insular: Aunque este parque no resalta por sus espacios de sombra ni por su masa arbórea, sí que es posible encontrar espacios de sombra en la zona del bar quiosco, donde además hay opción de tomar un refrigerio en una zona tranquila del barrio de Las Alcaravaneras.

Parque del Canódromo: Schamann acoge 16.000 metros cuadrados de zonas verdes y esparcimiento. Este parque nació como Canódromo en la década de los 60 para las apuestas de carreras de galgos, ahora, sin embargo, es el espacio verde por excelencia de este barrio capitalino.

Parque de Las Rehoyas: Es uno de los parques deportivos más importantes de la ciudad, sin embargo, está desaconsejado practicar deporte en las horas puntas de calor. A pesar de ello, es posible caminar por las zonas peatonales que están resguardadas por la sombra de los árboles o tomar una bebida fresca en el bar.

Playas

Las playas son el destino por excelencia para luchar contra el calor. Cuando el sol aprieta y el calor es insoportable, los vecinos de la capital se dirigen a sus playas para disfrutar de los meses más calurosos al fresco del Atlántico.

Dos mujeres en la playa de Las Canteras. / José Pérez Curbelo

Las Canteras: Es la joya medioambiental de la capital. La playa de Las Canteras es la playa más famosa por su arena dorada, la gran biodiversidad de peces y su cercanía a todos los servicios necesarios como baños, restaurantes o tiendas.

Las Alcaravaneras: La playa de Las Alcaravaneras es la playa familiar por excelencia. Al estar abrigada por el puerto siempre hay buena mar, lo que facilita acudir con los más pequeños. También es idónea para probar deportes acuáticos como kayak o paddle surf gracias a sus calmadas aguas.

La Laja: Tanto las piscinas como la playa son el espacio perfecto si se busca la tranquilidad que en ocasiones no se encuentra en Las Canteras o Las Alcaravaneras.

Las Gaviotas: Pocos vecinos de la capital conocen esta playa, que además es la única junto a El Confital en la que está permitido el nudismo. Además, los usuarios suelen acudir con sus perros para que los animales también disfruten de un baño.

La Puntilla: Esta playa ubicada en el barrio marinero de San Cristóbal, y que suele confundirse con uno de los tramos de Las Canteras. Esta pequeña cala de arenas negras cuenta con buenas vistas y la tranquilidad de una pequeña playa.

Museos

Todos los museos tienen en sus instalaciones aire acondicionado, por lo que es una de las mejores opciones para evitar el calor mientras es posible hacer un plan cultural.

Dos personas observan un cuadro en el CAAM. / CAAM

Casa África: Casa África es una entidad dedicada a estrechar lazos entre los países del continente africano y España. Aunque su labor no se resume a exposiciones artísticas, suelen disponer de exhibiciones durante todo el año.

Casa de Colón: Una institución imprescindible para conocer los vínculos del Archipiélago con el descubrimiento de América. Con entrada gratuita todos los domingos es posible perderse en el desafío de Colón durante el descubrimiento de América mientras se huye del calor.

Centro Atlántico de Arte Moderno: El museo de arte contemporáneo cuenta con exposiciones temporales de varios artistas que combinan todas las disciplinas artísticas en propuestas rompedoras y actuales.

Museo Canario: Entre sus salas es fácil aprender la historia precolonial de Canarias a través de la gastronomía y los utensilios que utilizaban los antiguos canarios.

Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino: El Castillo de La Luz alberga las obras de Martín Chirino, uno de los artistas más importantes de Canarias. El creador supo hacerse un hueco en el mundo del arte a través de sus esculturas abstractas de hierro.

Castillo de Mata: El Castillo de Mata es uno de los pocos vestigios del sistema defensivo de la ciudad del siglo XVI. No solo es un espacio perfecto para contemplar una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, sino que en sus salas también alberga exposiciones sobre diferentes temáticas.

Museo Elder: El museo científico en el que la premisa es que "no está permitido no tocar". A través de experimentos y elementos tecnológicos es uno de los museos más interesantes para acudir con los pequeños, pero que también disfrutan los adultos.

Zonas rústicas

Las zonas rústicas son los espacios más proclives para encontrar sombra, y por lo tanto, reducen la sensación de calor, que sin embargo, el asfalto aumenta.

Vista general del barranco de El Guiniguada. / José Pérez Curbelo

Jardín Botánico Viera y Clavijo: El jardín botánico cuenta con una gran biodiversidad natural endémica. Es el espacio perfecto para aprender sobre flora de las Islas a la vez que hay zonas para resguardarse del calor bajo las copas de los árboles.

Espacio natural en Hoya Andrea: El Corredor Verde estrenó el pasado abril un nuevo espacio en Hoya Andrea con senderos con bancos, casas para pájaros e incluso dos 'hoteles para insectos'. El nuevo espacio se ubica entre las dos laderas que encuadran el barrio, una que confluye junto a la calle Júpiter y otra junto a la calle Plutón.

Área recreativa del Barranco Guiniguada: Desde la concejalía de Parques y Jardines han colaborado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la generación de refugios climáticos en el Guiniguada. Una estudiante universitaria en colaboración con el gobierno municipal ha elaborado su Trabajo de Fin de Grado sobre este espacio.

Barranco de San Lorenzo: San Lorenzo es uno de los espacios de la capital con más naturaleza. En el barranco es posible encontrar espacios de sombra así como recorrer los senderos que discurren en la naturaleza.

Bibliotecas

Todas las bibliotecas cuentan con aire acondicionado, por lo que es una buena opción para escapar del calor mientras se lee alguno de los cientos de libros que guardan las instituciones.

Biblioteca Pública del Estado. / Juan Carlos Castro

Biblioteca Municipal Josefina de La Torre: A tan solo dos minutos de la playa de Las Canteras es posible darse un chapuzón en la playa y después leer algún libro de la biblioteca al abrigo del aire acondicionado.

Biblioteca Pública del Estado: Aunque es un espacio utilizado principalmente por estudiantes, también es posible leer revistas, prensa o libros al fresco que aporta el interior de la biblioteca.

Biblioteca Insular de Gran Canaria: En la plaza de Las Ranas la biblioteca es el espacio perfecto para mitigar el calor de un casco histórico con poca vegetación y que se convierte todos los veranos en uno de los espacios más calurosos de la ciudad.

Fuentes transitables

Las fuentes transitables son espacios de juego y refresco en mitad de la ciudad. Desde el año pasado, la capital cuenta con dos fuentes transitables en parques de la ciudad que son utilizados principalmente por los más pequeños a modo de juego.

Fuente transitable en el Parque de Las Rehoyas. / LP/DLP

Castillo de La Luz: Con ocho surtidores disponen de una presión de bomba y una altura variables, luces de colores y adoquinado antideslizante.

Las Rehoyas: En el caso del Parque de Las Rehoyas hay doce surtidores, que cuentan con las mismas características que la fuente anterior.