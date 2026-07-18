"Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos": Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

En los últimos 30 años Las Palmas de Gran Canaria ha sido gobernada desde la alternancia PP-PSOE con sus socios. Esta semana ha sido presentado por el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como el candidato del PP para ‘recuperar la ilusión’, según recoge su lema de campaña, y la ciudad, de cara a los próximos comicios en 2027. ¿Cómo enfrenta ese reto?

Con una enorme responsabilidad. Cuando el presidente autonómico del partido me llama y me hace este ofrecimiento, al principio me descoloca. Pero vi que era la oportunidad de recuperar la ciudad, no para el Partido Popular, sino para la ciudadanía, una ciudad que necesita un cambio.

El Partido Socialista ha gobernado las tres últimas legislaturas con un tripartito, y eso ha influido en el estado actual de la ciudad. Lo que quiero es ofrecer estabilidad. He palpado las ganas de cambio y de que devolvamos la ciudad a quienes le pertenece, a los ciudadanos, desde el diálogo y el entendimiento, nunca desde la bronca.

Esa bronca ya está aquí, la hemos visto en el Parlamento de Canarias, pero también a nivel municipal. De hecho, en más de un Pleno, la han protagonizado su compañera de partido, Jimena Delgado y la alcaldesa Carolina Darias. ¿Usted viene a contener?

Ya lo he demostrado, siempre he llegado a entendimiento con todos los partidos en el Parlamento de Canarias y cuando fui alcalde de Moya también generé esa buena convivencia. La crispación no me gusta, ahí no me van a encontrar. Que no esperen de mi bronca alguna, ni división ni crispación. Solo van a recibir propuestas positivas.

Por qué usted y no Jimena Delgado, la actual portavoz del partido en el Ayuntamiento y quizás la cara más visible de su grupo en la ciudad.

Jimena ha hecho un trabajo magnífico en el Ayuntamiento, las situaciones que está atravesando el propio Consistorio han sido denunciadas por ella. También está haciendo un trabajo magnífico en el Congreso de los Diputados, pero tampoco era una cara muy visible en las pasadas elecciones municipales. No ha sido una imposición ni un ‘quítate tú para ponerme yo’, todo lo contrario. Ella también me ha empujado, junto al presidente insular, Carlos Sánchez, y lógicamente el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Nosotros tenemos ‘banquillo’.

¿Sabe ya cómo va a conformar su equipo?

Quiero conformar un equipo de gente comprometida con la ciudad, que tenga proyectos. Habrá gente que pueden no ser caras tan conocidas del Partido Popular.

¿En qué va a basar su proyecto?

Primero en hacer un Ayuntamiento más accesible protegiendo al personal municipal y en el que confluya una buena política de Recursos Humanos. Otro, la seguridad, con atención a la Policía Local, los bomberos, Protección Civil. Tiene que haber una coordinación y un entendimiento con esas personas que al final son la voz del Ayuntamiento en la calle. Tenemos que conseguir que esa policía de cercanía tenga contacto con los barrios, hay que reforzar la Policía de barrio. Tenemos que cumplir con el compromiso de que tengan los efectivos y el material suficiente para desarrollar sus funciones.

¿Cómo ve la gestión del actual equipo de gobierno?

La gestión siempre es mejorable. Han pasado tres legislaturas en las que hay una necesidad de incrementar el personal administrativo y técnico del Ayuntamiento. Uno de los principales ejes de nuestro proyecto es la política de Recursos Humanos. ¿Sabe cuántos trabajadores y trabajadoras municipales me han llamado? Muchas. Para pedirme ayuda o para contarme la situación por la que están pasando, pero para eso solo hay una receta, el diálogo.

Los últimos alcaldes populares que han gobernado la ciudad lo han hecho con mayoría absoluta, pero teniendo en cuenta la situación del tablero electoral actual, es probable que quien llegue a la Alcaldía tenga que hacer pactos. Con el ramillete de fuerzas nacionalistas que existen ahora mismo, ¿con quién se uniría usted?

Yo voy a por para la mayoría absoluta.

Pero en el caso de que no la lograse...

Lógicamente tenderé la mano a aquellos que tengan un proyecto de ciudad y que no sea un proyecto que venga a recortar derechos en igualdad, en diversidad.

¿Cómo ve a sus rivales? Algunos ya nombres oficiales como Marcial Morales (1º Canarias).

Un caballero.

¿Carolina Darias (PSOE)?

Una gran amiga.

¿Pedro Quevedo (NC)?

Quizás es con el que menos relación tengo, pero tengo una buena relación.

Aunque en Coalición Canaria todavía no han dado a conocer a sus candidatos o candidatas, las quinielas hablan de Beatriz Calzada y Esther Monzón.

Las dos personas que me ha nombrado que suenan para liderar la candidatura de CC son excelentes compañeras. Es que yo tengo rivales políticos, pero no enemigos políticos.

¿Pero con quién cree que le sería más fácil llegar a acuerdos?

Me gustaría no tener que llegar a acuerdos el 23 de mayo porque tengo una mayoría absoluta, pero si no es así me gustaría sentarme con todos y escuchar. Pero si logro la mayoría absoluta, lo haré igualmente.

Hay un partido que en esta ciudad tiene tres concejales y es la formación de ultraderecha Vox. ¿Qué me puede decir de este partido?

Lo mismo que digo en el Parlamento. No al odio. No a la pérdida de derechos.

¿Haría alianzas con un partido que restringe derechos, como así ha hecho su partido tras las recientes elecciones autonómicas en Andalucía?

Si viniesen con la idea de recortar en libertades para esta ciudad o para los ciudadanos, tendrán un problema.

¿Ahí no habrá entonces disciplina de partido?

Mi partido ha pactado con Vox en otras comunidades, pero hasta ahora no ha habido recortes en derechos, ni en libertades. Recuerden que se rompieron pactos en las comunidades autónomas con el tema de los menores migrantes porque el PP no aceptó la exigencia de Vox.

¿Cree que su experiencia como alcalde de Moya, un municipio de menos de 8.000 habitantes, le puede servir para gobernar Las Palmas de Gran Canaria, con casi 400.000?

No estamos hablando de población, estamos hablando de gestión. Y yo he gestionado, no solo un ayuntamiento pequeño; también estoy gestionando una Consejería de Educación, que no es moco de pavo. Yo, de momento, las notas como gestor las he aprobado.

Hablemos de grandes proyectos que sí están en marcha en esta ciudad y que todavía no han acabado. ¿Qué haría con la Metroguagua, del que ya se ha ejecutado el 70% de la obra?

Yo creo en el proyecto de la Metroguagua porque es necesaria para la movilidad de esta ciudad. Ahora bien, el cómo se ha desarrollado es en lo que se ha fallado.

Según usted, ¿qué hace falta?

Una buena planificación. Y estar encima de las obras.

Entonces, ¿paralizarlo no?

No. Entiendo el cabreo de la gente, pero estoy convencido de que es un buen proyecto para la ciudad y hay que finalizarlo.

La alcaldesa Carolina Darias ha solicitado al Gobierno de Canarias que declare la ciudad zona tensionada para ayudar a bajar los precios del alquiler, solicitud que aun no ha recibido respuesta. Su compañera, Jimena Delgado, se ha opuesto públicamente a eso. ¿Usted qué posición tiene?

Que hay que construir vivienda pública, esa es mi política de vivienda. Pero cuando construyes también tienes que mejorar los servicios, que es el problema que está teniendo Guanarteme. Declarar zona tensionada no rebaja el precio de los alquileres, no es real, y el ejemplo es Barcelona. Lo que pasa es que el Ayuntamiento ha dado licencias a edificios enteros para convertirlos en vivienda vacacional, no es solo responsabilidad del Gobierno de Canarias, también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, el Ayuntamiento ha acatado la sentencia del TSJC sobre la tasa de basura y no recurrirá.

Me alegro de que se rectifique, el PP se lo pidió. Pero yo no voy a engañar a la ciudadanía, la tasa es una obligación y se va a poner, es una normativa europea y estatal, pero vamos a aplicarla bien. A partir de ahora hay que trabajar en una nueva ordenanza.