Las Palmas de Gran Canaria ya está preparada para recibir a miles de aficionados en la retransmisión de la final entre España y Argentina

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ultima los preparativos para la retransmisión en directo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, que se disputará este domingo a partir de las 20:00 horas. La cita podrá seguirse desde una pantalla gigante instalada en la Plaza de la Música – Jerónimo Saavedra, donde también se desarrollará una programación complementaria pensada para que la ciudadanía pueda vivir el encuentro en un ambiente festivo.

La iniciativa estará respaldada por un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza, diseñado para atender la elevada afluencia de personas que se espera durante la tarde y la noche. El Consistorio pretende que el evento se desarrolle con normalidad y que los asistentes puedan disfrutar del partido en un espacio público preparado para la ocasión.

La Plaza de la Música, punto de encuentro para vivir la final

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este domingo los últimos trabajos de instalación de la pantalla gigante junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), Eloy García.

Durante la visita, la regidora animó a la ciudadanía a acudir a la Plaza de la Música para compartir una jornada que calificó como una nueva oportunidad para vivir un momento histórico del deporte español.

Según destacó, una final mundialista entre España y Argentina representa uno de los enfrentamientos más atractivos del fútbol internacional y confió en que miles de aficionados llenen el recinto para seguir juntos el desenlace del campeonato.

Un espacio que ya acogió otras grandes celebraciones deportivas

El Ayuntamiento recuerda que la Plaza de la Música ya ha sido escenario de importantes celebraciones relacionadas con la selección española.

Este espacio reunió a numerosos aficionados durante la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 y volvió a convertirse en punto de encuentro con motivo de la Eurocopa 2024, consolidándose como uno de los lugares de referencia de la ciudad para seguir los grandes acontecimientos deportivos en directo.

Con esta nueva convocatoria, el Consistorio busca repetir esa experiencia colectiva y ofrecer un entorno donde familias, jóvenes, niños y personas mayores puedan compartir el partido en un ambiente de convivencia.

La jornada comenzará dos horas antes del partido

Las actividades no se limitarán únicamente a la retransmisión del encuentro. Desde las 18:00 horas abrirá una fan zone con propuestas dirigidas a todos los públicos.

El recinto contará además con una zona de restauración, con el objetivo de que los asistentes puedan permanecer en el lugar antes, durante y después del partido.

La programación pretende convertir la tarde en una celebración vinculada al deporte y prolongar la experiencia más allá de los 90 minutos del encuentro.

Continuidad a las pantallas instaladas durante el torneo

La instalación de esta pantalla gigante forma parte de la estrategia desarrollada por el Ayuntamiento durante el campeonato para facilitar que los ciudadanos pudieran seguir los partidos de la selección española en espacios públicos.

Según explica el Consistorio, las retransmisiones organizadas anteriormente en las plazas de Don Benito y del Pilar registraron una elevada participación ciudadana, motivo por el que se ha optado por mantener esta iniciativa para la gran final.

Presencia de futbolistas vinculados a Canarias

Otro de los aspectos destacados por la alcaldesa fue la presencia en la selección española de jugadores con una estrecha relación con Canarias.

Por un lado, Yeremy Pino, natural del barrio de Barrio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de la convocatoria del combinado nacional. A él se suma Pedro González 'Pedri', nacido en Tegueste (Tenerife) y formado en las categorías inferiores de la UD Las Palmas, antes de dar el salto al fútbol profesional.

La participación de ambos futbolistas añade un componente especial para muchos aficionados del Archipiélago, que podrán seguir el encuentro con representantes canarios sobre el terreno de juego.

Organización del evento

El Ayuntamiento también ha destacado la colaboración de diferentes organismos públicos y entidades deportivas que han participado en la organización del evento.

Entre ellas figuran el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

La coordinación entre estas instituciones ha permitido preparar la infraestructura necesaria para acoger la retransmisión en condiciones de seguridad.

Refuerzo de seguridad y protección en la ciudad

Con motivo de la previsión de una importante concentración de personas, el Ayuntamiento ha diseñado un operativo específico para garantizar la seguridad tanto en la Plaza de la Música como en otros puntos de la ciudad.

Entre las medidas adoptadas destaca la instalación, desde el pasado viernes, de un vallado de protección alrededor de la escultura situada en la Plaza de España, al que se ha añadido un segundo perímetro de seguridad durante la jornada de este domingo.

Asimismo, durante todo el evento permanecerá activo un dispositivo coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional, que velará por el normal desarrollo de la retransmisión y atenderá cualquier incidencia que pudiera producirse.

Un amplio operativo de limpieza tras la final

La organización también ha previsto un plan específico para recuperar la normalidad en el entorno una vez finalice la celebración.

El área municipal de Limpieza desplegará un equipo formado por 41 trabajadores y 22 vehículos, que desarrollarán labores preventivas y de limpieza desde las 16:00 horas del domingo hasta las 04:00 horas del lunes.

Además, se instalarán 30 contenedores adicionales en las inmediaciones de la Plaza de la Música para facilitar el depósito de residuos y agilizar la recogida tras la final.

Con este operativo, el Ayuntamiento pretende minimizar el impacto de la concentración de público y acelerar la puesta a punto de los espacios públicos una vez concluya el evento.