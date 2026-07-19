Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: «Tendríamos que volver a estudiar un espacio fijo para el Carnaval»

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la capital grancanaria?

No voy a esconder que soy de Moya, pero estuve viviendo 18 años en Las Palmas de Gran Canaria y los últimos tres comparto residencia entre Agaete y aquí. Por tanto, no estoy recorriendo los barrios el último día o el último año. Me conocen en Los Tarahales tanto como en La Isleta, donde acabamos de celebrar las fiestas del Carmen. Soy consciente de que no todo el mundo me puede conocer, pero nadie puede decir que no siento los colores de esta ciudad.

¿Cuál va a ser el primer barrio que visite como candidato?

La Isleta. Porque aparte de ser un barrio señero que me ha acogido muy bien, tiene necesidades de repavimentación y de un plan de embellecimiento. Hay que darle cariño a los barrios singulares. Pero algo que también me preocupa son los ‘detrases’, es decir, las segundas, terceras, cuartas filas de los barrios.

¿Qué le gusta hacer a Poli Suárez un día que no tiene agenda de trabajo?

Me gusta mucho la zona del parque Santa Catalina, poder desayunar ahí leyendo los periódicos, compartiendo con amigos. También el entorno de Vegueta, la plaza del Pilar Nuevo, me da mucha paz. Y hay un entorno que me encanta y en el que me reflejo, la zona rural de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha mencionado el parque Santa Catalina, epicentro del Carnaval. ¿Qué opina de la judicialización que algunos vecinos han hecho de algunos actos de la fiesta?

Creo que el Carnaval debe ser respetado, pero también entiendo que hay que tener esa convivencia; el Ayuntamiento no ha estado con esos vecinos. Una de mis primeras acciones será sentarme con ellos y los grupos del Carnaval.

¿Pero seguirá siendo el epicentro de la fiesta?

Había una idea que tendríamos que volver a estudiar: buscar el espacio para la celebración en una zona fija. En un momento se barajó la zona de El Rincón. Yo no digo de ir allí, digo que hay que buscar dónde tiene que celebrarse y quedarse.

Para cuando sean las elecciones, en mayo de 2027, ya sabremos si Las Palmas de Gran Canaria será, o no, Capital Europea de la Cultura en 2031...

Ojalá, yo lo apoyo al 100%. Creo en el proyecto, pero también creo que hay mucho que hacer por la cultura, hay muchos artistas a los que hay que proteger, visibilizar y no darles la espalda.

Usted ha tenido una trayectoria con un perfil social y ha destacado por su activismo en favor del colectivo LGTBIQ+ siendo altavoz, incluso, en el Parlamento. ¿Qué hará en ese sentido en esta capital?

Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer también, como lograr el respeto y la protección a las personas mayores del colectivo. Pero hablo de diversidad en general. Tenemos que llegar a todos los colectivos, las familias sin recursos también es diversidad. Veamos los informes de Cáritas y del Tercer Sector, por eso la política social va a ser también una política prioritaria para mi.