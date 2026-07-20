Adiós a Beryl Pritchard, fundadora del colegio Canterbury y pionera de la educación en inglés en Las Palmas de Gran Canaria

El Colegio Canterbury de Las Palmas perdió el pasado viernes a su fundadora Beryl Pritchard, pionera de la educación en inglés en Canarias. La comunidad educativa de la escuela privada en la que estudian hoy más de 1.000 alumnos desde Infantil a Bachillerato, así como ex alumnos, recuerdan con cariño a la enérgica y dulce alma mater del centro en el que hoy estudian niños de más de 30 nacionalidades.

Nacida en el Reino Unido (1934), Beryl Pritchard se crio en una familia humilde. Refugiada de guerra, se quedó huérfana de padre y llegó a la universidad gracias a una beca pública. La enseñanza fue desde muy joven su motor y en los años 70, tras llegar a la isla de Gran Canaria, fundó un jardín de infancia en la calle Juan XXIII, número 44, en el barrio de Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria. Fue el germen de lo que es hoy es el Canterbury School, que cuenta con tres sedes en Gran Canaria. Dos en la capital grancanaria; una para los escolares de Infantil y otro edificio en San Lorenzo donde se imparte Primaria, Secundaria y Bachillerato. La tercera sede está en Maspalomas, donde el Canterbury oferta Infantil y Primaria.

La nonagenaria Beryl Pritchard era viuda del comandante de aviación Francisco Javier García Muro y tenía tres hijos. Algunos de ellos continúan con el legado familiar. Sus restos fueron incinerados el pasado sábado.

Las vacaciones escolares no han impedido recordar con cariño a esta mujer, cuya labor educativa en la isla fue reconocida en 2019 con la medalla de Oro del Gobierno de Canarias. La máxima distinción que se otorga a las islas y que valora tanto la trayectoria profesional del premiado como del legado que deja para la sociedad canaria. En su caso, la promoción del estudio del inglés.

Betty Burgues, miembro de la comunidad inglesa en Las Palmas de Gran Canaria destaca la fortaleza y la energía que siempre ha tenido Beryl, "con una gran presencia activa en el centro" incluso después de haberse retirado. "Levantó el colegio poco a poco, añadiendo cada día una clase más", cuenta la presidenta del Club Inglés en Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron a estudiar sus hijos. "Tenía una visión muy particular de lo que debía ser la enseñanza", que no conjugaba con lo que la escuela pública española ofrecía en aquellos años setenta. Burgues reconoce que no debió de ser fácil, en aquella época, dejar que una mujer gestionara un centro educativo. "Debió contar con muchos obstáculos", cuenta Betty Burgues, que conoció a Beryl hace más de cincuenta años en la casa de una amiga.

El sistema educativo británico tuvo enseguida éxito entre la comunidad inglesa que vivía en Gran Canaria y pronto también entre las familias canarias con poder adquisitivo. Hay que recordar que la escuela pública estaba masificada y tenía aún muchas deficiencias por los que los padres que no querían dar a sus hijos una educación religiosa optaban por centros laicos que ofertaban además estudios en inglés.

Muy activa y con gran sentido del humor

"Era una mujer muy singular e interesante. Quizá mucha gente no lo sepa pero era una magnífica esquiadora, incluso después de tener dos caderas nuevas", recuerda Betty Burgues. Precisamente, el deporte, y en especial el baloncesto, es una de las señas de identidad del centro educativo, que cuenta con una academia y un club de basket de donde han salido importantes figuras. Desde sus inicios, se promovió el arte, la música y la literatura, los valores sociales y el espíritu de la cooperación en el ideario educativo.

La presidenta del Club inglés destaca que la fundadora del Canterbury tenía una personalidad "muy activa" en todos los sentidos y era una defensora a ultranza "de aquello en lo que creía". Esa gran personalidad no la impedía, en ocasiones, manifestar su lado más cómico y divertido.

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En la web del centro educativo, los mensajes de condolencia y afecto por su persona no han cesado desde que se conoció su fallecimiento. La docente Susan Campbell recuerda que fue quien la recogió en el aeropuerto recién llegada de Canadá para ser profesora en el Canterbury. "Le estaré eternamente agradecida por la oportunidad que me dio. Ella me motivó y me inspiró", dice. Otra docente, Zena Williams, también tiene palabras cariñosas para Beryl Pritchard. "Era una gran trabajadora, una mujer honesta y con gran sentido del humor", asegura, mientras señala que hizo del Canterbury un "lugar especial". Tanasú Vilches destaca también su fortaleza y determinación como mujer. "Tenía una gran habilidad para ver el potencial de cada alumno. Ella nunca juzgaba, simplemente creía en la gente", dice. Blanca Oramas señala que fue una "magnífica profesional y gracias a su iniciativa, muchos canarios hablan perfectamente inglés".