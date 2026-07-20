Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce

Las intensas y persistentes precipitaciones de la borrasca Therese del pasado mes de marzo provocaron que durante varios días el agua corriera con fuerza por el barranco Guiniguada. La escorrentía que bajó desde la Cumbre arrastró vegetación, piedras, lodo y destrozó a su paso todo lo que se encontró. Incluidos algunos vehículos, todavía atrapados en el cauce. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está preparando los trabajos para poder recuperar la senda peatonal y ciclista que circunda el cauce, así como aprovechar para eliminar las especies invasoras que se han adueñado de esta zona, entre otras actuaciones.

La Concejalía de Desarrollo Estratégico, que dirige Gemma Martínez Soliño, está preparando el proyecto para poner en marcha las obras de recuperación del barranco, previsiblemente, a partir del último trimestre del año. Los trabajos tendrán un presupuesto de 901.004 euros y arrancarán con la adecuación de la senda, dado su caracter de urgencia al quedar destrozada por las escorrentías, dejándola prácticamente impracticable para peatones y especialmente para los ciclistas. La zona de actuación será en el tramo entre el Maipez y el Pambaso.

Eliminar especies invasoras

A continuación, la idea será hacer las tareas de recuperación del barranco en los que la Concejalía venía trabajando desde hace meses. La idea será eliminar las especies invasoras que han proliferado a lo largo del Guiniguada, ganándole terreno al ecosistema original del cauce y, según explican fuentes municipales, «aumentando el riesgo de atascos y arrastres con episodios de lluvias». En su lugar, se trabajará en la reforestación de este espacio natural con especies autóctonas y endémicas.

La idea será arrancar con la retirada de lo que los técnicos denominan como «sospechosos habituales» por el grado de expansión que han alcanzado en las islas y el potencial de daño que tienen sobre la flora autóctona: el rabo de gato (Pennisetum setaceum), la caña común (Arundo donax) y el tártago o ricino (Ricinus communis). El objetivo de esta actuación será intentar eliminar la presencia de estas especies dañinas del cauce y aledaños para poder plantar en su lugar ejemplares endémicos de las islas que estén adaptados a la fisonomía del barranco.

La palmera canaria, protagonista

La palmera canaria tendrá protagonismo en estas tareas de reforestación, especialmente en el cauce y las zonas más húmedas de sombría. Se trata de una especie emblemática para la ciudad -de hecho, le da nombre- que se ha visto muy castigada en las últimas décadas por plagas como la Diocalandra y diversos hongos. En las laderas y zonas aledañas pretenden recuperar el bosque termófilo y matorral de transición, con especies como el acebuche, el almácigo o el mocán.

De forma paralela a estas tareas de reforestación y recuperación de la cubierta vegetal autóctona de la Isla, el proyecto incluye una serie de trabajos de estabilización hidrográfica para frenar la erosión ante futuras escorrentías. La riada que provocó Therese en marzo arrastró grandes cantidades de piedras y lodo; y es que el barranco estuvo llevando agua prácticamente de lado a lado durante al menos una semana. De hecho, todavía hay vehículos atrapados entre la maleza.

Fondos propios

El Ayuntamiento ya venía trabajando en la restauración delGuiniguada. Este proyecto estaba incluido en el Plan de Actuación Integral (PAI), antiguos fondos Edusi, cuya financiación europea fue concedida a finales del año pasado. Los problemas generados por Therese lo que han hecho ha sido reconfigurar las prioridades y sacar esta obra por la vía de urgencia, que se hará con fondos propios de la Concejalía. Quedarán pendientes otros trabajos previstos, entre los que destacan la rehabilitación de elementos patrimoniales como cantoneras o lavaderos.

No obstante, en los últimos meses el Ayuntamiento ya ha hecho trabajos por la vía de urgencia en el centro mediambiental del Pambaso. En estas instalaciones se han reforzado varios muros y se han mejorado caminos dañados por la borrasca. Este recinto se encuentra en la entrada del barranco, junto a la GC-110. En cualquier caso, el PAI contempla actuaciones de mayor envergadura para estas instalaciones municipales.