La candidatura LPGC’31 impulsa un encuentro para rediseñar el futuro de los artistas visuales en Canarias

La candidatura LPGC’31 celebra este martes, a las 19:00 horas, en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la conversación abierta ‘Coordenadas compartidas. Pensando un Encuentro de Artistas Visuales en Canarias’, un espacio de reflexión y participación que servirá para comenzar a diseñar el futuro Encuentro de Artistas Visuales en Canarias el próximo otoño.

El diálogo reunirá a Rafael Doctor Roncero, comisario e historiador del Arte y José Luis Pérez Pont, director artístico de la candidatura LPGC’31, en una sesión abierta al conjunto de la comunidad artística y a todas las personas interesadas en la cultura contemporánea en Canarias. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

Compartir experiencias

La candidatura invita a participar a artistas visuales, agentes culturales, estudiantes, gestores y a todas aquellas personas interesadas en contribuir a la construcción de una comunidad artística más conectada, colaborativa y capaz de imaginar nuevas geografías para la cultura. El objetivo es compartir experiencias, identificar necesidades comunes e imaginar nuevas formas de colaboración que contribuyan a fortalecer el tejido de las artes visuales del archipiélago.

La iniciativa forma parte del programa de participación de Rebelión de la Geografía, la propuesta cultural con la que Las Palmas de Gran Canaria aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un proyecto que entiende la cultura como una herramienta para conectar territorios, generar comunidad y cuestionar las dinámicas que históricamente han concentrado el reconocimiento y las oportunidades en unos pocos centros culturales.

Un encuentro para construir comunidad

La candidatura plantea esta conversación como el punto de partida de un proceso colectivo que busca reunir a artistas nacidos o residentes en Canarias y generar un espacio estable de intercambio, escucha y cooperación.

Más allá de las exposiciones o de los proyectos individuales, la iniciativa parte de la convicción de que reunirse también es una forma de crear cultura. Compartir experiencias, reconocer afinidades y establecer vínculos entre quienes desarrollan su trabajo desde las islas fortalece una comunidad artística con mayor capacidad para impulsar proyectos propios y afrontar conjuntamente los retos del presente.

Rebelión contra el centralismo cultural

La conversación también propondrá una reflexión sobre el papel que desempeña la geografía en el acceso a la cultura y en el desarrollo de las trayectorias profesionales de los artistas. Desde el enfoque de ‘Rebelión de la Geografía’, la candidatura invita a cuestionar la lógica tradicional de centro y periferia y a explorar nuevas maneras de generar legitimidad, conocimiento y oportunidades desde el propio contexto insular.

Durante la sesión se abordarán cuestiones como la necesidad de construir redes de colaboración entre artistas, redistribuir no solo recursos sino también atención y reconocimiento, y consolidar espacios culturales capaces de desarrollarse desde la multiculturalidad de Canarias sin depender exclusivamente de la validación exterior.