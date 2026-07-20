Duchas adaptadas, un parque infantil y más sombra: la playa de Las Canteras mejora la accesibilidad y amplía su zona de baño asistido

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado las obras de mejora de la accesibilidad universal de la zona de baño asistido de la playa de Las Canteras, una actuación promovida por la Concejalía de Ciudad de Mar y desarrollada por el Servicio de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda. El proyecto cuenta con un presupuesto de 208.835,62 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La intervención se desarrollará en el entorno de la plaza Miguel Martín Fernández de la Torre, a la altura de la calle Tomás Miller, donde se encuentra actualmente el punto de baño asistido de la playa. El objetivo es ampliar sus prestaciones y mejorar tanto el espacio destinado a la asistencia como los recorridos de acceso hasta esta zona.

Una actuación basada en accesibilidad universal

El proyecto se enmarca en los objetivos de la Estrategia 2030 de Ciudad de Mar y en el programa de gobierno municipal para avanzar hacia unas playas más accesibles. La actuación parte de un diagnóstico técnico realizado conforme a la norma UNE 170001-1 sobre Accesibilidad Universal, que permitió identificar barreras relacionadas con la movilidad, la orientación, la comunicación y el uso de los servicios existentes.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que la actuación plantea una intervención integral que afecta tanto al área de baño asistido como a los itinerarios que conectan con ella. Según indicó, el diseño incorpora soluciones orientadas a facilitar el desplazamiento y la utilización de las instalaciones por parte de cualquier persona.

Por su parte, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, señaló que el proyecto busca eliminar barreras y mejorar la experiencia de uso de la playa, desde la llegada hasta el acceso a los servicios disponibles.

Nuevos espacios y servicios adaptados

Las obras contemplan la ampliación de la zona de baño asistido mediante la instalación de una estructura de sombra de aluminio marino desmontable, un espacio de transferencia entre sillas de ruedas y sillas anfibias, una zona de hamacas adaptadas para personas con movilidad reducida y un área para actividades deportivas adaptadas como el paddle surf.

El proyecto incluye también la instalación de dos nuevas duchas adaptadas, ubicadas en cada extremo del ámbito de actuación, además de un parque infantil inclusivo y nueva señalética accesible con información en lectura fácil, símbolos y otros recursos para facilitar la orientación de los usuarios.

Otra de las mejoras previstas es la incorporación del sistema de apoyo al baño para personas con discapacidad visual denominado Audioplaya, que complementará los servicios de asistencia existentes en la playa.

Elementos desmontables para reducir la afección en la playa

La ejecución de los trabajos se realizará mediante elementos prefabricados y desmontables, tanto en la estructura de sombra como en las pasarelas y pavimentos podotáctiles. Esta solución permitirá adaptar la actuación al entorno litoral y reducir la afección sobre la playa durante el desarrollo de las obras.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.