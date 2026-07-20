El fervor mueve La Isleta en la procesión marítima del Carmen
Miles de fieles acompañaron a la virgen desde su parroquia hasta el muelle, donde se embarcó en una de las citas más emotivas
La procesión marítima del Carmen llenó ayer las calles del barrio de La Isleta de fervor y devoción. La virgen salió de su parroquia en la calle Benartemi, y siguió por la calle Juan Rejón hasta llegar al Muelle, donde surcó las aguas a bordo de un buque de la Armada.
Este es uno de los actos más emotivos de las fiestas, ya que miles de fieles se reúnen para brindar su cariño a la figura. El barrio portuario cuenta con un profundo arraigo marinero, por lo que la devoción por la Patrona del Mar mueve al vecindario entero.
Unos 35 costaleros cargaron el trono, que pesa unos 2.500 kilos. A lo largo del recorrido la talla fue bañada en cumplidos por los asistentes. Tampoco podían faltar los voladores y el confeti en la celebración isletera.
La talla tiene sobrada experiencia embarcándose cada domingo después de las fiestas de su día grande. De hecho, cumple 86 años realizando este ritual, que reúne tanto a grupos de devotos que no se quieren perder la estampa como a gente del mar y militares que asisten para pedirle buena suerte en sus labores.
La virgen salió con una novedad en la peana, en la que se incluyeron dos querubines de madera policromada, regalo de los costaleros de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Con motivo de la estrecha relación de la virgen con los marineros, los ángeles están decorados con atributos marineros. También estaba de estreno el niño Jesús, cuyo vestido fue confeccionado por el bordador Omar Nelson Navarro, que ya realizó el vestido que llevó la virgen del Carmen el día de su coronación, el pasado año en la Base Naval.
En el ámbito religioso las celebraciones continúan desde hoy hasta el sábado, con el rezo del Santo Rosario a las 18:30 horas y la celebración de la Eucaristía y Novena a las 19:00 horas. El domingo 26 tendrá lugar la procesión terrestre. El lunes está prevista la subida de la Imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada a su Camarín, a continuación se celebrará la eucaristía cantada por el coro de la parroquia Amigos del Carmen. Finalizan los actos religiosos al día siguiente con el rezo del Santo Rosario y la eucaristía.
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