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Limpieza, pintura y fontanería renuevan el local social de Los Tarahales

Tres programas de empleo del Ayuntamiento han permitido acondicionar el salón de juegos, oficinas, baños y cocina de la asociación vecinal

Tres participantes en el plan de empleo mejoran el local social de Los Tarahales.

Tres participantes en el plan de empleo mejoran el local social de Los Tarahales. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Personal contratado a través de tres programas de empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acondicionado el local social de la Asociación de Vecinos Los Tarahales con trabajos de limpieza, pintura y fontanería.

La intervención se desarrolló en distintas dependencias del inmueble, entre ellas el salón de juegos para personas mayores, las oficinas, el salón de actos, los baños y la cocina. También se retiraron enseres y residuos acumulados.

En los trabajos participaron personas vinculadas a los proyectos Ocúpate, Actíva-te X y Cataleya 9, gestionados por el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF). Los tres programas combinan formación y experiencia laboral mediante actuaciones en espacios municipales y comunitarios.

Un espacio vecinal «fundamental»

El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez, señaló que la intervención ha permitido mejorar «un espacio vecinal fundamental para Los Tarahales» y destacó que este tipo de proyectos ofrece formación y práctica profesional a personas desempleadas.

El concejal José Eduardo Ramírez, con los participantes en el plan de empleo.

El concejal José Eduardo Ramírez, con los participantes en el plan de empleo. / LP/DLP

Ocúpate está dirigido a personas sin hogar que se encuentran desempleadas y cuenta con 15 participantes. El programa, financiado por el Cabildo de Gran Canaria con 300.000 euros, tiene una duración de seis meses e incluye formación en competencias básicas, primeros auxilios y técnicas de limpieza.

Actíva-te X emplea a 135 personas, de las que 127 trabajan como barrenderos. El proyecto combina un 60% de trabajo con un 40% de formación, orientada a la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria y de un certificado profesional. Su presupuesto asciende a 1,76 millones de euros, financiados principalmente por el Servicio Canario de Empleo.

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Por su parte, Cataleya 9 reúne durante doce meses a 213 trabajadores de distintos perfiles, entre ellos personal de limpieza, pintores y fontaneros. El programa dispone de una inversión total de 5,33 millones de euros, aportados por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento.

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