La novena edición de LPA Estación acerca la cultura, el patrimonio y el ocio de Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria volverá a contar este verano con una nueva edición de LPA Estación, una iniciativa organizada por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se desarrollará del 13 al 23 de agosto con un programa compuesto por 34 actividades y experiencias vinculadas a la cultura, el patrimonio, el ocio, la gastronomía y el litoral.

La novena edición del evento mantiene su objetivo de acercar la ciudad desde nuevas perspectivas, con propuestas dirigidas tanto a residentes como a visitantes para conocer distintos espacios urbanos, tradiciones y recursos del destino.

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, señaló que la iniciativa pretende que los residentes puedan descubrir la capital desde una perspectiva diferente y participar en experiencias relacionadas con la identidad, el patrimonio y la oferta cultural y de ocio de Las Palmas de Gran Canaria.

Taller de estampación botánica en el Hotel Silken Saaj Las Palmas 30 / Rafa Cerpa

Rutas culturales y actividades vinculadas al patrimonio

El programa incluye varias rutas dedicadas a la historia de la ciudad, entre ellas recorridos por la evolución de la barriada de Guanarteme, la influencia británica en la capital y los templos históricos del barrio de Vegueta.

La literatura y el arte también tendrán presencia con propuestas como la ruta “Las mujeres de Galdós: voces desde su ciudad natal” y el taller “Historia en cerámica: los nombres de las calles de Vegueta”, centrado en la relación entre patrimonio urbano y creación artística.

Visita guiada con cata de vinos en Bodega Los Lirios / LP/DLP

Música, bienestar y deporte en distintos espacios de la capital

La programación musical contará con actuaciones en diferentes enclaves, como el concierto de estilo crooner de Fasur en el Hotel Cordial Galdós Jardín, una sesión de jazz en el Belvedere del Cordial Santa Ana y una noche dedicada a los boleros en la terraza del Cordial Hotel Malteses.

En el ámbito del bienestar y la actividad física se incluyen sesiones de meditación con desayuno en el Hotel Santa Catalina, clases de barre en el Occidental Las Palmas y cursos de iniciación al surf en Las Canteras.

Gastronomía, creatividad y experiencias con producto local

La gastronomía tendrá también un espacio destacado con talleres centrados en los sabores del mundo elaborados con productos de Gran Canaria, actividades sobre la elaboración de pan de masa madre en el Hotel LIVVO Maipez y una experiencia de maridaje de vinos y quesos locales en la terraza Summum.

El programa incorpora además propuestas creativas como un taller de lettering en el Occidental Las Canteras y una actividad dedicada al tinte tradicional con cochinilla en el Sercotel Canteras.

Ruta cultural en coche antiguo / ALEJANDRO QUEVEDO

El litoral y la naturaleza como protagonistas

Las actividades relacionadas con el mar incluirán paseos en velero al atardecer, travesías en kayak por Las Canteras, sesiones familiares de “Piraguardería” en Alcaravaneras y una visita por la bahía para conocer desde el mar la tradición de la Vela Latina Canaria.

Los más pequeños también dispondrán de propuestas específicas, como la ruta “La ciudad escondida: en busca de sus animales”, en el Parque Doramas, y actividades de sensibilización ambiental en el espacio natural de El Confital.

Entre las experiencias programadas figuran además un taller gastronómico dedicado al Tuno Indio en la sede de la Orden del Cachorro Canario y la sesión “El cuerpo y sus metáforas”, impartida en Espai Art Studio por el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza.

La información completa sobre horarios, actividades y reservas está disponible en la web oficial de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, www.LPAvisit.com. Las plazas para participar en las experiencias son limitadas y podrán solicitarse a través de la misma plataforma.