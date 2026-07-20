"Se nos podía caer un puente": esta obra de emergencia hecha en Gran Canaria está entre las mejores del mundo
La Asociación Internacional de Ingeniería de Puentes y Estructuras reconoce la actuación del Cabildo de Gran Canaria en el viaducto del Guiniguada por su innovadora solución estructural
La reparación del viaducto del Guiniguada, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido seleccionada como uno de los tres proyectos finalistas del premio de rehabilitación que concede la Asociación Internacional de Ingeniería de Puentes y Estructuras (IABSE).
La actuación promovida por el Cabildo de Gran Canaria competirá con la reparación del puente Tomei Tagawa, en Tokio, y la transformación de un antiguo silo en el museo Kunstsilo, en la ciudad noruega de Kristiansand, según la información difundida este lunes por la corporación insular.
La categoría reconoce intervenciones destacadas en la rehabilitación o renovación de estructuras existentes. Forma parte de los premios de proyectos y tecnología que concede la IABSE, una organización internacional dedicada a la ingeniería estructural y fundada en 1929.
El ganador se dará a conocer durante la gala que la asociación celebrará en noviembre en Zúrich, de acuerdo con el Cabildo. La IABSE anunció este mes la selección de los finalistas de sus premios de proyectos y tecnología de 2026.
Una solución para recuperar el pretensado
El jurado ha valorado la solución utilizada para compensar la pérdida de pretensado interno del viaducto mediante trabajos en el interior de la estructura y una celosía de cables instalada bajo el tablero.
La intervención permitió recuperar la capacidad estructural del puente manteniendo la circulación durante la mayor parte de las obras. Las restricciones aplicadas a los vehículos pesados se retiraron en mayo de 2025, después de una prueba de carga realizada con 30 camiones que sumaban cerca de mil toneladas.
El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, destacó que la candidatura reconoce el trabajo conjunto de los técnicos de la corporación, la empresa Freyssinet y el director facultativo y proyectista de la obra, José Antonio Llombart.
«Hemos hecho de una gran penalidad, que fue que se nos pudiera caer un puente, una virtud para demostrar que somos capaces de hacer grandes obras de rehabilitación con las mejores técnicas», afirmó Hidalgo.
Más de 11 millones de inversión
Los trabajos se desarrollaron durante tres años y supusieron una inversión superior a los 11 millones de euros. La actuación incluyó la sustitución de los 32 tendones de acero originales que se encontraban dañados y la incorporación de otros 20 para reforzar la estructura.
También se colocó bajo el tablero más afectado una estructura metálica de casi diez metros de altura y 25 toneladas de peso. Este puntal ejerce un empuje de 574 toneladas para reforzar el comportamiento del viaducto.
El puente, que forma parte de la GC-3, soporta una media de 110.000 vehículos diarios. Supone uno de los principales nudos de la circunvalación, al distribuir el tráfico entre La Paterna, Tamaraceite y el entorno de Lomo Blanco. La reparación se ejecutó sin cerrar de forma continuada la vía al tráfico, aunque durante parte de los trabajos se restringió el paso de camiones por la calzada en dirección sur.
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