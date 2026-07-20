Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelo emergencia CanariasBarranco GuiniguadaUD Las PalmasCampeón regional de lucha canariaPedri y Yéremy Pino - Mundial 2026San Mateo - Mundial EspañaEEUU centro militar CanariasAdidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
instagramlinkedin

Un proyecto con identidad propia que aúna dos pasiones

Mood Coffee Roasters llega a Las Canteras, en el emblemático espacio de Café Regina, que se reinventa para ofrecer una propuesta exclusiva de Brunch

Mood Coffee Roasters, un nuevo lugar de culto en Las Canteras para los amantes del café y la buena comida

Mood Coffee Roasters, un nuevo lugar de culto en Las Canteras para los amantes del café y la buena comida / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria suma un nuevo concepto gastronómico que promete elevar el nivel del café de especialidad en la ciudad.

El espacio que durante años ocupó Café Regina, en pleno corazón de Las Canteras junto al hotel Reina Isabel, inicia una nueva etapa bajo el nombre de MOOD Coffee Roasters & Brunch, un proyecto completamente renovado que apuesta por una experiencia más cuidada, un producto de mayor calidad y una identidad propia basada en la excelencia.

Detrás de este proyecto se encuentra el empresario Jair Da Silva y María Torres Miranda (Petite Merie pastelería) quien junto a su equipo ha decidido dar un paso ambicioso: transformar un establecimiento ya consolidado en un concepto mucho más moderno, internacional y alineado con las nuevas tendencias gastronómicas europeas.

Mood Coffee Roasters &amp; Brunch

Mood Coffee Roasters & Brunch / LP/DLP

La propuesta gira alrededor de tres pilares fundamentales:

  • Café de especialidad tostado por la propia marca.
  • Brunch de alto nivel elaborado diariamente con producción artesanal propia.
  • Pastelería premium producida en obrador propio cada día por Merie y su equipo.

Y una recomendación especial, probar el Mojito Cold Brew Coffee, es espectacular y único, con una infusión de café frío que comienza a elaborarse 24 horas antes.

En la carta de Brunch ofrecen entrecot con salsa francesa Café de París, a base de mantequilla y especias, huevos Benedictinos, torreznos, gildas, Croque Madame or Monsieur, tacos de costilla entre otras cosas. Y de su pastelería destaca su maxi Chouquette relleno de helado de vainilla y bañado de chocolate caliente. También sugieren su variedad de Matcha y zumos naturales.

Uno de los platos originales y distintos que puedes encontrar en Mood

Uno de los platos originales y distintos que puedes encontrar en Mood / LP/DLP

Su cocina está abierta todo el día para disfrutar de sus maravillosas vistas al mar.

A diferencia del concepto anterior, MOOD no pretende ser simplemente una cafetería. Busca convertirse en un espacio de referencia en Canarias para quienes valoran el café de calidad, el producto artesanal y una experiencia gastronómica cuidada hasta el último detalle.

La transformación no ha sido únicamente estética. El proyecto nace con una visión mucho más amplia, con planes de expansión futura, desarrollo de una marca propia de café tostado y una apuesta clara por posicionar Las Palmas dentro del mapa del specialty coffee nacional.

Una de las empleadas de Mood Coffee Roasters sirviendo uno de sus platos

Una de las empleadas de Mood Coffee Roasters sirviendo uno de sus platos / LP/DLP

Según palabras de Jair «Queríamos construir algo que representara exactamente hacia dónde creemos que va la hostelería moderna: menos volumen, más identidad, mejor producto y una experiencia que realmente conecte con el cliente».

Ubicado en primera línea de Las Canteras, MOOD Coffee Roasters abre sus puertas como símbolo de evolución empresarial, innovación gastronómica y una nueva manera de entender la cultura del café.

MOOD no es una apertura, es una transformación y es evolución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

"Se nos podía caer un puente": esta obra de emergencia hecha en Gran Canaria está entre las mejores del mundo

"Se nos podía caer un puente": esta obra de emergencia hecha en Gran Canaria está entre las mejores del mundo

Un proyecto con identidad propia que aúna dos pasiones

Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce

Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce

El fervor mueve La Isleta en la procesión marítima del Carmen

El fervor mueve La Isleta en la procesión marítima del Carmen

Procesión marítima del Carmen de La Isleta

Las Palmas de Gran Canaria ya está preparada para recibir a miles de aficionados en la retransmisión de la final entre España y Argentina

Las Palmas de Gran Canaria ya está preparada para recibir a miles de aficionados en la retransmisión de la final entre España y Argentina

¿Qué fue del mono Felipe? La historia del animal más famoso del Parque Doramas cuyo cráneo acabó en Jinámar

¿Qué fue del mono Felipe? La historia del animal más famoso del Parque Doramas cuyo cráneo acabó en Jinámar

Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: «Tendríamos que volver a estudiar un espacio fijo para el Carnaval»

Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: «Tendríamos que volver a estudiar un espacio fijo para el Carnaval»
Tracking Pixel Contents