Un proyecto con identidad propia que aúna dos pasiones

Las Palmas de Gran Canaria suma un nuevo concepto gastronómico que promete elevar el nivel del café de especialidad en la ciudad.

El espacio que durante años ocupó Café Regina, en pleno corazón de Las Canteras junto al hotel Reina Isabel, inicia una nueva etapa bajo el nombre de MOOD Coffee Roasters & Brunch, un proyecto completamente renovado que apuesta por una experiencia más cuidada, un producto de mayor calidad y una identidad propia basada en la excelencia.

Detrás de este proyecto se encuentra el empresario Jair Da Silva y María Torres Miranda (Petite Merie pastelería) quien junto a su equipo ha decidido dar un paso ambicioso: transformar un establecimiento ya consolidado en un concepto mucho más moderno, internacional y alineado con las nuevas tendencias gastronómicas europeas.

Mood Coffee Roasters & Brunch / LP/DLP

La propuesta gira alrededor de tres pilares fundamentales:

Café de especialidad tostado por la propia marca.

Brunch de alto nivel elaborado diariamente con producción artesanal propia.

Pastelería premium producida en obrador propio cada día por Merie y su equipo.

Y una recomendación especial, probar el Mojito Cold Brew Coffee, es espectacular y único, con una infusión de café frío que comienza a elaborarse 24 horas antes.

En la carta de Brunch ofrecen entrecot con salsa francesa Café de París, a base de mantequilla y especias, huevos Benedictinos, torreznos, gildas, Croque Madame or Monsieur, tacos de costilla entre otras cosas. Y de su pastelería destaca su maxi Chouquette relleno de helado de vainilla y bañado de chocolate caliente. También sugieren su variedad de Matcha y zumos naturales.

Uno de los platos originales y distintos que puedes encontrar en Mood / LP/DLP

Su cocina está abierta todo el día para disfrutar de sus maravillosas vistas al mar.

A diferencia del concepto anterior, MOOD no pretende ser simplemente una cafetería. Busca convertirse en un espacio de referencia en Canarias para quienes valoran el café de calidad, el producto artesanal y una experiencia gastronómica cuidada hasta el último detalle.

La transformación no ha sido únicamente estética. El proyecto nace con una visión mucho más amplia, con planes de expansión futura, desarrollo de una marca propia de café tostado y una apuesta clara por posicionar Las Palmas dentro del mapa del specialty coffee nacional.

Una de las empleadas de Mood Coffee Roasters sirviendo uno de sus platos / LP/DLP

Según palabras de Jair «Queríamos construir algo que representara exactamente hacia dónde creemos que va la hostelería moderna: menos volumen, más identidad, mejor producto y una experiencia que realmente conecte con el cliente».

Ubicado en primera línea de Las Canteras, MOOD Coffee Roasters abre sus puertas como símbolo de evolución empresarial, innovación gastronómica y una nueva manera de entender la cultura del café.

MOOD no es una apertura, es una transformación y es evolución.