170 gatos y 169 perros recibidos en 2026: el centro de acogida de animales fomenta las adopciones en Las Palmas de Gran Canaria

Entre los meses de enero y junio el Centro de Protección Animal municipal acogió a 339 gatos y perros. Más de 90 animales fueron adoptados en este período. Durante una visita a las instalaciones de La Favorita, la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, ha reconocido la labor del personal con las mascotas.

En el primer período del año, 170 gatos y 169 perros ingresaron al Centro de Protección Animal. Desde que los animales llegan, el único objetivo del centro es facilitarles un hogar, a través de cuidados, identificación y seguimiento por parte del personal del servicio. Durante el proceso de ingreso de los animales, primero deben recibir ayuda veterinaria y una correcta alimentación para garantizar su bienestar, y así, poder promover su adopción.

Dos perros en el Albergue Insular de Bañaderos. / José Pérez Curbelo

En total, 94 animales encontraron un nuevo hogar a través de la adopción, entre ellos 56 perros y 38 gatos pudieron tener una segunda oportunidad. En un comunicado, la Concejalía achaca estos resultados al compromiso de la ciudadanía con la adopción responsable.

Cómo iniciar el proceso de acogida de una mascota en Las Palmas de Gran Canaria

Para poder acceder al proceso de acogida, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria facilita información en la web municipal y en el canal de WhatsApp del área. A través de estas vías se puede consultar el listado de animales disponibles antes de comenzar el procedimiento.

«Cada adopción representa una nueva oportunidad para ellos» Carmen Luz Vargas — Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud de Las Palmas de Gran Canaria

A partir de la elección de la mascota, la persona interesada debe rellenar una encuesta previa de adopción , en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria analiza una serie de aspectos. Entre ellos, la experiencia del adoptante con animales, cuánto conocimiento tiene sobre sus cuidados e incluso las condiciones del nuevo hogar de la mascota, incluyendo el espacio que dispone y las medidas de seguridad.

Entre los requisitos, el posible adoptante debe tener el suficiente tiempo y recursos para poder ocuparse de su nueva mascota, además de garantizar que es una decisión meditada y responsable. Tras completar la documentación, la solicitud debe enviarse al correo electrónico proteccionanimal@laspalmasgc.es, desde donde la Concejalía gestionará el trámite para formalizar la adopción.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha destacado la labor que realiza el Centro de Protección Animal para poder "garantizar el cuidado y la atención” de los animales. La edila ha subrayado también que el compromiso de la ciudadanía a través de la adopción “representa una nueva oportunidad para ellos".