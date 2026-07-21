Águilas sobre Mesa y López para que las palomas cambien de barrio

Rapaces para controlar palomas en Las Palmas de Gran Canaria: la técnica que lleva meses probando con éxito el Ayuntamiento en distintas zonas clave de la capital como Triana o Santa Catalina llega ahora al entorno de Mesa y López. El proyecto, que busca controlar las poblaciones de aves en las zonas urbanas de forma biólogica, natural y no invasiva, utiliza águilas de Harris, depredadoras naturales que ahuyentan a las otras especies, como complemento a otras acciones de control y a la concienciación ciudadana.

El Ayuntamiento utiliza ejemplares de águilas de Harris como depredadoras naturales, para así hacer que las palomas abandonen de forma progresiva su presencia, sin causarles daño. En la primera fase, estas aves rapaces realizan vuelos de reconocimiento, con los que se adaptan a la zona urbana antes de ejercer su labor disuasoria. De acuerdo con el Ayuntamiento, este método cumple la normativa de bienestar animal al estar basado en el comportamiento natural de las especies.

La acción fue presentada este martes en la plaza de España. En el acto estuvo presente la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, que incidió en la necesidad de actuaciones que avancen en la "implantación de soluciones eficaces y respetuosas" con el bienestar animal. Junto a ella, participaron la jefa del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento, Juana Mangas, y la secretaria general de la Asociación Zona Comercial Mesa y López, Pepi Peinado.

Acciones de control y concienciación ciudadana

Otra medida complementaria que desarrrolla el Ayuntamiento de Gran Canaria para el control de las palomas es la instalación de jaulas en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en edificios e instalaciones que requieren una especial atención.

El consistorio pide colaboración ciudadana y recuerda que esta es fundamental para garantizar la eficacia de las medidas. En un comunicado, el Ayuntamiento subraya que no se debe alimentar a las palomas o a otros animales que puedan llegar a construirse en plaga, ya que esta conducta favorece a su incremento. Esta práctica, recalca la Concejalía, constituye a una infracción clasificada en la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales.