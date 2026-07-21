Más contenedores, pero menos carga: la paradoja del Puerto de Las Palmas al alcanzar el ecuador del año

Los puertos de Las Palmas han llegado al ecuador de 2026 con más contenedores sobre los muelles, más tráfico rodado y un fuerte aumento de la pesca congelada. El volumen total, sin embargo, apenas se mueve. Los cinco recintos de la Autoridad Portuaria sumaron hasta junio 17,82 millones de toneladas, solo 37.860 más que un año antes, lo que deja el crecimiento en un 0,21%.

El resultado está marcado por el Puerto de Las Palmas, que concentra cerca del 87% de la actividad. La instalación de La Luz movió 15,51 millones de toneladas y cerró el semestre un 0,25% por debajo de 2025. En la práctica, repite cifras, aunque bajo esa estabilidad conviven tráficos que avanzan con otros que pierden terreno.

Arrecife y Salinetas llevan el balance conjunto a terreno positivo. El puerto lanzaroteño crece un 3,28%, hasta 1,01 millones de toneladas, y Salinetas avanza un 17,68%, con 336.049 toneladas. Puerto del Rosario baja un 0,36% y Arinaga un 1,62%.

La paradoja de los contenedores: hay más, pero con menos carga

La explicación a buena parte de lo que ocurre en La Luz se encuentra en las calles de contenedores de las terminales. Por el Puerto de la capital grancanaria pasaron 705.661 TEU, un 3,37% más que en el primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, la mercancía transportada dentro de esas unidades cayó un 3,61%, hasta 7,28 millones de toneladas.

En el Puerto de Las Palmas se mueven más contenedores, pero pesan menos. El cruce de ambas cifras refleja un mayor peso de las unidades vacías en la operativa, algo habitual en la naviera MSC, que usa el Puerto de Las Palmas para el almacenamiento y reposición de contenedores a la espera. La misma tendencia se observa en el conjunto de la Autoridad Portuaria, dado el abrumador peso de La Luz: los TEU aumentan un 3,20%, mientras las toneladas de carga contenerizada bajan un 3,32%.

La caída del tránsito internacional

Las operaciones de carga y descarga del Puerto de Las Palmas crecieron un 2,07%, hasta 5,48 millones de toneladas, pero el tránsito internacional retrocedió un 1,37%, con 119.142 toneladas menos. La carga aumentó un 11% y las descargas bajaron un 1,67%.

Junio mejoró el balance acumulado. El Puerto de Las Palmas movió 2,9 millones de toneladas durante el mes, un 3,53% más, apoyado en los graneles líquidos y el cabotaje. La mercancía contenerizada, sin embargo, volvió a caer, esta vez un 12,39%.

Los camiones ganan espacio en los barcos

Por el Puerto de Las Palmas pasaron 129.228 unidades ro-ro —camiones, remolques y plataformas—, un 5,37% más. Las toneladas transportadas mediante este sistema crecieron un 7,81%, hasta superar los dos millones.

El avance contrasta con el descenso del pasaje regular. Los ferris transportaron 610.748 pasajeros, un 4,08% menos, y embarcaron un 2,82% menos de vehículos. Los cruceros compensaron esa caída: el recinto capitalino recibió 641.522 cruceristas, un 15,96% más, y elevó el tráfico total de pasajeros un 5,24%.

Más pesca en tránsito, menos combustible

La pesca congelada aporta el incremento más llamativo, beneficiado por unas magnitudes mucho más modestas que en otros apartados. El Puerto de Las Palmas movió 190.796 toneladas, un 53,80% más. El aumento no procede de una mayor descarga en tierra: las operaciones de carga y descarga bajaron un 13,24%, mientras los tránsitos crecieron un 71,47%, hasta 168.345 toneladas. La pesca llega en un barco, cambia de buque y sigue hacia otro destino.

El suministro de combustible aparece en el otro lado de la balanza. La Luz entregó 1,29 millones de toneladas, un 5,35% menos, con una reducción de 73.200 toneladas. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, relaciona la caída con la reorganización de rutas, el coste de los fletes y la volatilidad de los productos petrolíferos.

El semestre deja unos puertos casi planos en tonelaje, pero con cambios claros en los muelles: más contenedores, aunque con mayor peso de los vacíos; más tráfico rodado, cruceros y pesca en tránsito; y menos carga contenerizada, pasaje regular y combustible.