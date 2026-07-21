Las fresas más virales llegan a Las Palmas de Gran Canaria: el nuevo rincón dulce donde puedes crear tu propia combinación

Las tendencias gastronómicas que triunfan en redes sociales siguen llegando a Canarias. Una de las últimas novedades se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, donde acaba de abrir La Fresería, un establecimiento que apuesta por una propuesta dulce basada en fresas frescas, cremas artesanales, chocolate y una gran variedad de toppings.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado recientemente el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Aterriza en Canarias para sorprendernos con unas fresas increíbles y combinaciones que harán que quieras volver una y otra vez", aseguran.

Fresas personalizadas al gusto del consumidor

La propuesta de La Fresería permite que cada cliente cree su propio vaso de fresas eligiendo entre diferentes toppings y salsas. "Fresas 100% de Canarias para combinar con tus toppings favoritos", comentan en el vídeo.

Los precios varían dependiendo el tamaño:

Vaso S: 4,95 euros con un topping incluido.

4,95 euros con un topping incluido. Vaso M: 6,95 euros con un topping incluido.

6,95 euros con un topping incluido. Vaso XL: 15,90 euros con toppings y salsas ilimitadas, pensado especialmente para compartir.

Entre las opciones disponibles aparecen ingredientes como Oreo, Lacasitos, cookies, cremas artesanales y diferentes salsas, permitiendo a cada cliente crear sus propias combinaciones.

Un dulce viral que llega a la capital con guiño a los sabores canarios

Una de las combinaciones que más llamó la atención a los creadores de contenido fueron sus fresas Dubái. Una elaboración que combina dicha fruta con pistacho, chocolate y kataifi, ofreciendo una mezcla de texturas que se ha en un imprescindible para amantes de los dulces.

Para esta opción el precio es de 9 euros el vaso pequeño y 12 euros el mediano.

Además de estas combinaciones, La Fresería también ha querido incluir productos característicos de las Islas Canarias. Entre sus toppings aparecen clásicos canarios como los cubanitos y las ambrosías de Tirma, incorporando un toque local a su propuesta.

"Les recomiendo que pongan cubanitos con la crema de frambuesa", sugieren.

Dónde se encuentra

La Fresería se encuentra en la calle Luis Morote, 57, en Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la playa de Las Canteras. El establecimiento busca convertir una fruta en una experiencia pensada para combinar a gusto personal, compartir y disfrutar.

Abre de martes a domingo de 11:00 a 22:00 horas, mientras los lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.