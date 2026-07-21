Jinámar, Santa Catalina y el Estadio Insular acogen noches de cine al aire libre esta semana

Las Palmas de Gran Canaria acogerá esta semana una nueva edición del ciclo ‘Vamos de cine’, una iniciativa municipal que llevará proyecciones cinematográficas al aire libre al parque Europa de Jinámar, la plaza de Canarias y el parque del Estadio Insular entre el jueves 23 y el sábado 25. La programación incluye títulos clásicos, cine familiar y un musical, con acceso gratuito para el público y reparto de roscas durante las sesiones.

Jinámar abre la programación con ‘Regreso al Futuro’

El parque Europa de Jinámar será el primer escenario del ciclo el jueves 23 a las 21.00 horas, con la proyección de ‘Regreso al Futuro’, dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1985. La película, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, narra la historia de Marty McFly, un adolescente que viaja accidentalmente al pasado en un vehículo transformado en máquina del tiempo.

El largometraje se ha convertido en una de las referencias del cine de aventuras y ciencia ficción y forma parte de una programación destinada a acercar el cine al aire libre a distintos puntos del municipio durante el verano.

Reparto de roscas como parte del ciclo 'Vamos al cine' / LP/DLP

La plaza de Canarias acoge ‘Rondallas’

La segunda cita será el viernes 24 a las 21.00 horas en la plaza de Canarias, en la zona trasera del parque Santa Catalina, donde se proyectará ‘Rondallas’ con motivo del 75 aniversario de la Casa de Galicia.

La película cuenta con un reparto encabezado por Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas y aborda una historia vinculada a la cultura popular y a los lazos sociales de la comunidad gallega en Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión doble en el parque del Estadio Insular

El ciclo finalizará el sábado 25 con una doble sesión en el parque del Estadio Insular. A las 19.00 horas se proyectará ‘Mi vecino Totoro’, película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli.

El filme, estrenado en 1988, está considerado una de las obras más reconocidas del cine de animación familiar y presenta una historia centrada en la infancia, la naturaleza y la imaginación.

La jornada concluirá a las 21.00 horas con ‘Moulin Rouge!’, el musical dirigido por Baz Luhrmann que cumple 25 años desde su estreno. La película, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, obtuvo dos premios Oscar por su propuesta visual y musical.