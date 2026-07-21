Así es la nueva cafetería que reabre en el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cuenta de nuevo con el servicio del quiosco situado junto al parque infantil Alonso Quesada, en el Parque Romano, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria completara el procedimiento de adjudicación de la concesión administrativa para su explotación.

El establecimiento, que funciona bajo el nombre comercial de Café Romano by D’Vainilla, ha retomado su actividad con apertura diaria en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. La empresa adjudicataria prevé ampliar progresivamente este horario en función de la demanda.

Nueva actividad y mejoras en el espacio

La concesión fue impulsada por el servicio de Patrimonio de la Concejalía de Hacienda y adjudicada el pasado mes de abril por cinco años, con un canon anual de 20.400 euros.

El titular del área, Francisco Hernández Spínola, destacó que la reapertura permite recuperar un espacio público municipal para el uso ciudadano y favorecer la generación de actividad económica y empleo.

El quiosco cuenta actualmente con tres trabajadores y ofrece una propuesta basada en productos de cafetería, con bebidas como batidos, además de sándwiches, tostas, pulguitas, aperitivos y galletas artesanales.

Entre los próximos objetivos de la nueva gestión figura la ampliación de la oferta y la incorporación de servicios vinculados a la celebración de cumpleaños infantiles.

Una red de espacios municipales recuperados

La empresa responsable de la explotación también ha realizado actuaciones de mejora en el local, con la incorporación de nuevo mobiliario y la renovación de distintos elementos de la terraza y del establecimiento para adaptar el espacio a las necesidades de los usuarios.

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La reapertura del quiosco del Parque Romano se enmarca en la estrategia municipal de recuperación de instalaciones destinadas a la hostelería y el ocio. Durante el actual mandato, el Ayuntamiento ha impulsado la puesta en funcionamiento de otros espacios municipales, entre ellos varios quioscos ubicados en el parque de La Mayordomía, parque Santa Catalina, parque Doramas, Mirador del Atlante, parque del Castillo de La Luz, parque Juan Alemán, la plaza del Pueblo y dos instalaciones de la plaza Hurtado Mendoza, conocida como la plaza de las Ranas.