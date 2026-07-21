El óxido se come la pasarela de El Confital mientras fracasa el primer intento para repararla

El arreglo de la pasarela peatonal de El Confital ha quedado desierto mientras el mar sigue deteriorándola. La estructura metálica, que da acceso a la playa desde la plaza de Pepe el Limpiabotas, se encuentra en muy mal estado. El óxido y la corrosión están devorándola y, al mismo tiempo, el envite de las olas están dañando la base del muro que la sustenta. Los trabajos salieron a licitación por 381.990 euros el pasado 16 de junio. Transcurrido el tiempo para presentar ofertas, ninguna empresa se ha postulado.

Esta obra es una de las actuaciones clave que está llevando a cabo la concejalía de Ciudad de Mar para revitalizar El Confital, una playa que lleva cerrada al baño de forma ininterrumpida desde junio de 2017. Los trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad y la accesibilidad de este espacio natural de Las Palmas de Gran Canaria, altamente transitado por locales y foráneos. El proyecto respeta el trazado original de la pasarela y se limita a reparar la estructura existente.

Cercanía del mar

Lo cierto es que la pasarela actual se encuentra en muy mal estado debido a la cercanía al mar. La barandilla está oxidada casi en su totalidad y se desconcha fácilmente. Además, el pasamanos está abollado en una parte. Por otro lado, la solera de hormigón sobre la que se apoya la pasarela está muy afectada. Los anclajes se han hinchado y se han partido, por lo que la estructura se encuentra suelta en varios puntos del recorrido.

Óxido en la pasarela peatonal de El Confital. / José Pérez Curbelo / LPR

El batido de las olas también ha hecho de las suyas en la base. Los daños son visibles en el muro sobre el que se apoya la losa, donde se han detectado piedras sueltas. El proyecto precisa que no se trata de daños estructurales, pero sí se necesita una reparación para evitar que puedan llegar a serlo. Hay que tener en cuenta que este informe fue redactado en mayo de 2025, por lo que ha pasado un año en el que el mar ha seguido dando con fuerza. A esto habrá que sumarle el tiempo que tarde la obra en volver a licitarse.

Así será la obra

La obra, con un plazo de ejecución de tres meses, consistirá en la retirada integral de la barandilla y de la pasarela metálica actual. Posteriormente, se demolerá la solera, se repararán los huecos en el muro y, a continuación, se hará una solera nueva. Finalmente, se colocará la nueva pasarela, cuyo pavimento tendrá una tarima de madera. Al ser una zona de difícil acceso para la maquinaria, los trabajos se harán con una grúa desde el vial para vehículos y en varios puntos habrá que trabajar de manera manual.

El proyecto cuenta con una subvención de 250.000 euros del Cabildo y la cantidad restante corresponde con fondos propios municipales. Esta obra se une a otras que ya ha llevado a cabo el Ayuntamiento capitalino en esta zona. El pasado mes de junio concluyeron los trabajos para reparar la pasarela peatonal de madera que circunda la playa. Por otro lado, el Consistorio perdió el año pasado una subvención para crear una conexión peatonal con Las Coloradas al no haber podido expropiar los terrenos necesarios.