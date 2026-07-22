Cómo abonar el IBI en Las Palmas de Gran Canaria sin recargo: estas son las fechas y los canales de pago
El Ayuntamiento abre un nuevo plazo para abonar el IBI, el IAE y otras tasas municipales sin recargos hasta el 27 de noviembre
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrirá este viernes, 24 de julio, el segundo periodo voluntario de pago del calendario fiscal de 2026, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo 27 de noviembre y durante el cual la ciudadanía podrá abonar varios tributos municipales sin recargos.
El periodo incluye el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, de características especiales y rústica, además del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). También contempla distintas tasas municipales relacionadas con la ocupación del dominio público.
Entre ellas se encuentran la tasa por ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con instalaciones publicitarias, la correspondiente a cajeros automáticos, el segundo semestre de la tasa por ocupación del dominio público local de puestos del rastro y feria, así como el segundo semestre de la tasa por ocupación de las playas con hamacas y embarcaciones.
Reducción del tipo del IBI
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, recordó que el Ayuntamiento mantiene por segundo año consecutivo la reducción del tipo impositivo del IBI, situado en el 0,62%.
Según explicó el edil, esta medida supone un ahorro medio del 7,5% en los recibos respecto a ejercicios anteriores. En el caso de los usos no residenciales, se mantiene con carácter general el mismo tipo del 0,62%, aunque el 10% de los inmuebles con mayor valor catastral, superior a 75.000 euros, conserva el tipo del 0,67% establecido por la normativa vigente.
El responsable municipal señaló que el pago dentro del periodo voluntario permite evitar recargos y facilita el mantenimiento de los servicios públicos municipales.
Canales para realizar el pago
Los contribuyentes podrán obtener la carta de pago y realizar el abono de los tributos a través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento, del servicio telefónico 010 —o el 928 446 000 para llamadas desde fuera del municipio— y de los quioscos disponibles en las oficinas municipales.
El pago también podrá efectuarse en cajeros automáticos mediante el código de barras del recibo, en las entidades bancarias colaboradoras o a través de la Oficina Virtual Tributaria mediante tarjeta.
Asimismo, el Ayuntamiento mantiene la opción de domiciliación bancaria como sistema de pago. Las solicitudes de alta o modificación podrán presentarse hasta el 17 de septiembre de 2026 a través de la Oficina Virtual Tributaria o de forma presencial en la Oficina de Atención al Contribuyente, con cita previa.
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 6 de octubre de 2026. Esta modalidad permite realizar el pago de forma automática dentro del periodo voluntario y evitar desplazamientos a las entidades financieras.
Pago de otros tributos municipales
Además, la ciudadanía puede consultar recibos pendientes y realizar pagos telemáticos mediante la Oficina Virtual Tributaria utilizando certificado digital, DNI electrónico u otros sistemas de identificación habilitados por el Ayuntamiento.
Por otra parte, desde el pasado 1 de julio permanece abierto el pago del tercer trimestre de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Quioscos, cuyo plazo finalizará el 30 de septiembre de 2026. El cuarto trimestre estará disponible entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, ambos inclusive.
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