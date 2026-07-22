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El contenedor marrón ya está en 26 barrios de Las Palmas de Gran Canaria: cómo conseguir el llavín y un cubo gratis

Los vecinos del Barranquillo de Don Zoilo ya pueden registrarse para obtener el llavín del contenedor marrón y optar a un kit de bienvenida para la gestión de residuos orgánicos.

Puesto informativo sobre el quinto contenedor en el Barranquillo.

Puesto informativo sobre el quinto contenedor en el Barranquillo. / Ayuntamiento LPGC / LPR

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos ya está presente en 26 barrios de Las Palmas de Gran Canaria tras su incorporación esta semana al Barranquillo de Don Zoilo. Los vecinos de esta zona pueden registrarse para obtener el llavín que permite abrir los depósitos y, en el caso de las cien primeras personas que completen el trámite de forma presencial, recibirán también un cubo de 15 litros y veinte bolsas biodegradables.

El Ayuntamiento ha instalado un estand informativo en el número 21 de la calle Párroco Villar Reina. Allí se podrán resolver dudas sobre el funcionamiento del servicio, formalizar la inscripción y recoger el dispositivo de acceso a los contenedores. El registro también puede realizarse de forma telemática a través de la web municipal.

La ampliación al Barranquillo de Don Zoilo forma parte del despliegue progresivo del quinto contenedor en los cinco distritos de la capital. El siguiente punto previsto es la urbanización Sansofé, donde el servicio se implantará en las próximas semanas.

Qué se puede tirar al contenedor marrón

El contenedor está destinado a los restos biodegradables que se generan en los hogares. Admite sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, carne, pescado y marisco, tanto crudos como cocinados, así como alimentos estropeados o caducados.

Quinto contenedor en el barranquillo Don Zoilo.

Quinto contenedor en el barranquillo Don Zoilo. / Ayuntamiento LPGC

También pueden depositarse productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan, bollería, cereales, posos de café, filtros y bolsas de infusión. A esta lista se suman el papel de cocina y las servilletas sucias, además de pequeñas ramas, hojas, flores, restos de poda, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales.

Los residuos recogidos son trasladados al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, donde se tratan para convertirlos en compost destinado al uso agrícola. La separación de la materia orgánica permite aprovechar parte de los desechos domésticos y reducir el volumen de basura que termina en el vertedero.

Los barrios que ya cuentan con el servicio

Además del Barranquillo de Don Zoilo, el contenedor marrón está instalado en Los Tarahales, Ciudad Jardín, Montalex, La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, Santa Margarita, San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo y Casa Ayala.

El despliegue alcanza también a Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán, Fincas Unidas, San Nicolás, Costa Ayala, Cañada Honda y la zona de Madera y Corcho. El sistema comenzó a implantarse en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las escuelas infantiles municipales.

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El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, ha animado a los residentes a utilizar el servicio y ha destacado que separar los restos orgánicos facilita su transformación en compost y reduce los residuos enviados al vertedero.

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