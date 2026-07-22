Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

La playa de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, lleva cerrada al baño de manera ininterrumpida desde junio de 2017. Los altos picos de contaminación por bacterias fecales han puesto en riesgo la salubridad de sus aguas, de ahí la prohibición. Una situación a la que todavía no se le ha encontrado solución.

Según el último informe del Servicio Canario de Salud, realizado el pasado 13 de julio, las aguas de la playa presentaron un pico de contaminación de 801 Unidades de Formación de Colonias (UFC) de enterococos por cada 100 mililitros, es decir, una cantidad cuatro veces por encima de la permitida.

Mayor pico de contaminación

No obstante, este no es el mayor pico de contaminación que se ha alcanzado en este tiempo. En julio de 2022 las autoridades sanitarias llegaron a registrar un pico 14 veces por encima de lo permitido. Y es que lo habitual ha sido la alternancia entre periodos de aguas limpias con altas concentraciones de enterococos.

A lo largo de la última década el Ayuntamiento ha intentado encontrar una solución a este problema, sin éxito. Las catas en la zona han demostrado que el foco viene desde tierra. No obstante, el origen sigue siendo desconocido. Se ha reparado parte de la red de alcantarillado de Las Coloradas y tampoco ha servido.

El verano pasado la Concejalía de Ciudad de Mar y el Gobierno de Canarias acordaron realizar los muestreos de manera conjunta dada la disparidad de resultados en las mediaciones que uno y otro realizaba de manera independiente. A pesar de esto, un año después, la playa sigue cerrada al baño.