"Vamos a darles un voto de confianza": desconvocada la huelga de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria
Los trabajadores desconvocan la huelga tras el compromiso del Ayuntamiento de establecer un calendario de diálogo para mejorar el servicio hasta final de año
La huelga del servicio municipal de limpieza de las palmas de gran canaria prevista para el próximo 31 de julio queda desconvocada. Los trabajadores entienden que ha habido un "cambio de postura" por parte del ayuntamiento capitalino tras establecer un calendario de diálogo de aquí a final de año en el que dialogar y consensuar mejoras en el servicio.
Los trabajadores mantienen su rechazo a la conversión del servicio municipal en una empresa pública, tal y como propuso el Consistorio el pasado mes de mayo. Este era uno de los principales argumentos que motivaban los dos días de huelga que llegaron a convocar. El primero se llevó a término el pasado 26 de junio y el segundo tendría que haber tenido lugar la próxima semana.
Huelga del 26 de junio
El comité de huelga expreso este miércoles a los medios de comunicación que han visto un cambio de postura por parte del ayuntamiento a raíz de las movilizaciones convocadas y de la huelga del pasado 26 de junio, momento en el q protagonizaron una manifestación con una "alta participación" a las puertas de las casas consistoriales, coincidiendo con el pleno del mes.
"Hemos decidido darles un voto de confianza", resaltaron, "nosotros siempres hemos estados por el diálogo y ahora han querido sentarse". A partir de ahí, precisó que estudiarán en esas mesas de negociación "diferentes formas" de mejorar el servicio. Según expresaron, tienen problemas tanto con falta de personal como de material de trabajo.
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