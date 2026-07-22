Luis Valentín Mateo: "La empatía que se genera en el Camino de Santiago es una de las mejores experiencias"

¿Para hacer el Camino de Santiago hay que tener alguna cualidad?

El Camino de Santiago te da cualidades que pensabas que no tenías. Ahora está muy masificado; sobre todo la ruta de Sarria a Santiago de Compostela, que es el tramo mínimo que hay que hacer para que te den la compostelana. Ese no tiene perdida, va uno detrás de otro de la cantidad de gente que hay. Es una romería. Fuera de Galicia, esa libertad que vivía el peregrino de antes existe. Puedes ir sola que si quieres hablar con alguien vas a poder hacerlo. La empatía que se desarrolla en el Camino es una de las mejores experiencias.

Al menos habrá que prepararse físicamente un poco ¿no?

Eso sería lo ideal. Hay un refrán muy viejo que dice que se empieza el Camino de Santiago como un viejo para terminar como un joven. Normalmente nadie tiene la costumbre de caminar 20 kilómetros diarios. Hay gente que lo hace, pero no es lo mismo dos días a la semana, que cuatro, que cinco; y empieza a sumar si haces una ruta larga. El cuerpo, a partir del cuarto o quinto día se hace. Cualquiera puede caminar 20 kilómetros al día sin enterarse. 20 o 25 kilómetros es lo que recomendamos nosotros.

"Lo ideal es prepararse para hacer la ruta pero si no se puede recomendamos recorrer al día entre 20 y 25 kilómetros"

¿Cuántos canarios han pasado por esta oficina desde que se fundó la asociación, en 2003.?

Hemos pasado las 20.000 credenciales, entre canarios y gente extranjera que visita Gran Canaria. En 2025 dimos unos 2.000 pasaportes. Con Internet se ha incrementado el interés por el Camino de Santiago. También por el Camino de Santiago en la Isla, del que somos colaboradores. Comenzamos a dar credenciales a finales de los 90. El boom vino con el anterior gobierno municipal de Gáldar. Es muy cortito -Maspalomas -Gáldar- pero precioso. No solo por el desnivel, subes 1.700 metros y luego los tienes que bajar, sino también por la variedad de paisajes.

¿Qué clase de recomendaciones les dan a los peregrinos del Camino de Santiago en la Península?

Ahora que hay internet viene mucha gente ya con información, pero aun así hay cosas primordiales en el Camino de Santiago. Una de ellas es intentar hacer ejercicio antes o al menos caminar. No llevar calzado nuevo para llevar el pie más cómodo. En el Camino tienes la posibilidad de que te formen ampollas y también les informamos de cómo evitarlas. Parece una tontería, pero una piedrecita, una pajita, que se te meta en el zapato en diez metros te ha hecho una ampolla. También es primordial es que lleven un chubasquero para la mochila, aparte del propio. En Galicia suele llover. Si te mojas no pasa nada, pero si se moja la ropa vas a tener un problema, aunque hoy en día menos porque los albergues tienen secadora y lavandería. Aquí les damos la credencial del peregrino que irán luego sellando. Tenemos la del Camino normal, que sirve para todos los caminos; la credencial del Camino de Santiago de Gran Canaria, que la hizo el Ayuntamiento de Gáldar, y la de Santiago a Finisterre y Muxia, conocido como el fin del mundo. Esta ruta la hace mucha gente, aunque no es propiamente el Camino porque se termina en Santiago de Compostela.

¿Qué otra información les ofrecen?

Hace años, les ofrecíamos algún mapa y un listado de los lugares que visitaban con información de los kilómetros a recorrer entre pueblo y pueblo, los desniveles, las coordenadas de los lugares por los que pasaban, si había albergue para pernoctar, restaurante, tienda de comestible, puesto de la guardia civil e incluso dónde sacar dinero. Ahora esos datos se conocen por Internet.

¿La seguridad está garantizada?

Sí, porque si ocurre algo cualquiera te lleva con tu coche al hospital o centro de salud más cercano. En la Península hay muchas localidades que no tienen médico si son muy pequeños o este viene algunos días a la semana. Además, hay una aplicación que hizo la Guardia Civil para el Camino de Santiago que se llama AlertCops y que ahora vale para toda España. Tienes que dar tu ubicación pero si no hay cobertura no pasa nada porque esa aplicación capta todas las señales. Es una aplicación de emergencias.

"Los canarios suelen hacer el Camino de Sarria, de apenas 110 kilómetros; el mínimo kilometraje exigido para que te den la Compostelana"

¿Qué tramo suele elegir el grancanario?

Últimamente, el de Sarria, que son apenas 110 kilómetros. Es lo mínimo que hay que hacer para que te den la Compostela al llegar a Santiago. Son cinco días caminando. Los que van por primera vez eligen esta ruta corta y de este modo cumplen con las normas de mínimo kilometraje para que te den la credencial. Según van haciendo caminos y tienen tiempo se van más lejos. La mayoría se mueven entre los 50 y los 60 años, aunque se está viendo mucho treintañero en estos últimos años.

¿Con cuánto dinero se puede hacer?

Antes por quince euros podías dormir y ducharte incluso por menos al día -a Luis le salta una llamada para preguntar justamente por el Camino de Santiago. Es la segunda del día – pero ahora está entre los 30 y los 50 euros al día. Hay más albergues donde elegir y todo ha subido. Pero los 50 euros al día no te los quita nadie entre desayunar, comer, tomarse una cerveza, cenar y estar en albergue. Date cuenta que la gente suele tener toda la tarde libre cuando llega al albergue a pernoctar. Hay gente que lo hace con más y otra con menos. Algunos ni pagan la atención de los albergues cuando se pide la voluntad. En el Camino hay de todo. Nosotros, por ejemplo, solicitamos también un donativo por la credencial y la información que ofrecemos. Un dinero que donamos a la Casa de Galicia al final del año porque no nos cobra por estar aquí, De este modo colaboramos con los gastos que ocasionó el incendio. La oficina está abierta todos los jueves del año de 18.30 a 20.00 horas, excepto durante la Campaña de Reyes en la Casa de Galicia.

¿El Camino cambia a las personas?

Sí, sobre todo los que hacen un Camino largo. Una universidad norteamericana estuvo estudiando durante años a los peregrinos. Decía que era fácil conocer a los que acababan de empezar y los que venían de otros puntos. Estos últimos traían un ritmo más pausado, lento, recogido. Iban relajados. Eso solo te lo da el tiempo, el Camino. Los que hacen un tramo largo suele repetir, es como si el Camino te enganchara. Allí vas y a cualquiera que ves sentado le preguntas qué le pasa. Aquí le ves y pasas de largo. Se producen unas reacciones que en la vida normal no se dan. Te sientas a comer con cualquier peregrino, aunque no le conozcas de nada. Caminas por sitio en los que no oyes ruido, solo pájaros, algún animalito y a la naturaleza. La mente comienza a pensar de otra forma, a relajarse por decirlo de alguna manera. La tranquilidad que se genera en cada persona es tal que cuando hablan entre ellos se cuentan cosas personales. Nada de fútbol ni de política.

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¿El Camino de Santiago puede morir de éxito?

Sí. La gente va al Camino porque está de moda y queda muy bonito decir que tienes una Compostela. Pero la mayoría va a Sarria, el camino más corto. Alguno repite, pero son los que menos respecto a los que hacen un tramo largo.