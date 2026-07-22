Una obra de emergencia intenta salvar lo que queda de los murales del Pueblo Canario

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para intentar frenar el deterioro de los murales de Jesús Arencibia en la ermita de Santa Catalina, en el Pueblo Canario. La medida llega un año y medio después de que el Consistorio diera por concluida la rehabilitación del edificio y anunciara que levantaría las protecciones de las pinturas para conocer su estado.

Coalición Canaria hizo público este martes el decreto municipal que justifica el procedimiento excepcional ante el riesgo de que los daños sigan avanzando y se pierdan de manera irreversible nuevos fragmentos de una obra integrada en un conjunto declarado Bien de Interés Cultural.

El margen de actuación resulta escaso: hay filtraciones en la cubierta, humedad por capilaridad, hongos y un proceso de biodeterioro que afecta de lleno a las pinturas. En buena parte de los puntos analizados, la humedad supera el 95%. Los técnicos hablan ya de una «emergencia conservativa».

El Ayuntamiento solo actúa cuando ya no le queda otra alternativa que recurrir a un procedimiento de emergencia David Suárez — Concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La gravedad del problema quedó al descubierto en mayo de 2025, cuando se retiraron las protecciones que cubrían los murales de Jesús Arencibia. La restauradora encargada de examinarlos calificó de «lamentable» el estado de la pintura de la pared norte y advirtió de que una parte importante había desaparecido por completo y no podía recuperarse.

«El Ayuntamiento solo actúa cuando ya no le queda otra alternativa que recurrir a un procedimiento de emergencia», señaló el portavoz municipal de CC, David Suárez, que acusa al grupo de gobierno de haber dejado pasar el tiempo pese a las advertencias sobre el deterioro.

Una rehabilitación que dejó pendiente la pintura

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento dio por terminada una rehabilitación de la ermita valorada en 437.950 euros. Las obras mejoraron la accesibilidad, renovaron las instalaciones, restauraron las carpinterías de madera y permitieron recuperar dos pavimentos antiguos hallados durante los trabajos.

Protección para el mural de Arencibia de la ermita del Pueblo Canario / La Provincia

La intervención obligó además a modificar parte del proyecto inicial. El descubrimiento de los suelos, datados entre finales del siglo XIX y principios del XX, llevó a conservarlos y a cambiar el trazado previsto para la climatización, que finalmente se condujo por los zócalos laterales de la nave central.

Los murales, sin embargo, quedaron fuera de aquella actuación. La alcaldesa, Carolina Darias, explicó entonces que el siguiente paso sería retirar sus protecciones, evaluar su conservación y decidir si era necesario restaurarlos. Cuando se hizo, los daños resultaron mucho más graves de lo previsto.

Un conflicto sobre las responsabilidades

El asunto llegó el pasado 7 de julio al Parlamento de Canarias. El diputado del PP Carlos Ester preguntó por qué el Ayuntamiento no había solicitado apoyo al Gobierno autonómico para intervenir en los murales. La consejera de Cultura, Migdalia Machín, respondió que solo le constaba una petición formulada por el Cabildo de Gran Canaria y expresó la disposición del Ejecutivo a colaborar cuando dispusiera de los informes técnicos.

Ahora por fin parece que el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto, pero quizás sea demasiado tarde David Suárez — Concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo, por su parte, rechazó compartir responsabilidades y recordó que el Ayuntamiento, como titular del inmueble, es quien tiene la obligación legal de conservar las pinturas. La corporación insular aseguró que se había limitado a ejercer su función inspectora y a emitir informes sobre el estado del bien ante el incumplimiento que atribuía al Consistorio.

Ganar tiempo antes de que sea tarde

La contratación de emergencia permite encargar e iniciar las obras sin agotar los plazos de una licitación ordinaria. El propio decreto concluye, según subraya CC, que esperar podría agravar los daños y provocar nuevas pérdidas irreversibles.

Antes de intervenir sobre la pintura será necesario atajar las causas del deterioro. La cubierta, las filtraciones y la humedad que asciende desde el subsuelo están en el origen de buena parte del problema. Sin estabilizar el edificio, cualquier restauración de los murales quedaría expuesta a nuevos daños.

Suárez sostiene que la decisión confirma la gravedad de una situación que su formación venía denunciando. «Ahora por fin parece que el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto, pero quizás sea demasiado tarde», afirmó. El portavoz relacionó además este episodio con el prolongado cierre del Museo Néstor, situado en el mismo conjunto del Pueblo Canario, y cuya reforma acomete en estos momentos el Ayuntamiento.