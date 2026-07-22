Las Palmas de Gran Canaria fortalece lazos con Uruguay a través de su nueva cónsul

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha recibido esta semana en las Oficinas Municipales a la nueva cónsul general de la República Oriental del Uruguay en Canarias, Silvana Lorena Balaguer Mira, recientemente designada para asumir la representación diplomática en el archipiélago.

Durante el encuentro, la alcaldesa le trasladó sus mejores deseos para esta nueva etapa al frente del Consulado General y destacó la voluntad del Ayuntamiento de seguir fortaleciendo la colaboración institucional con el Consulado.

Darias recibe a la nueva cónsul general de Uruguay en Canarias / Ayuntamiento LPGC

Darias puso en valor los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Canarias y Uruguay, forjados por la emigración canaria que, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, contribuyó al desarrollo del país sudamericano y dejó una huella que permanece hasta la actualidad. Asimismo, subrayó que Las Palmas de Gran Canaria es hoy una ciudad abierta y diversa, en la que reside una comunidad uruguaya que forma parte de su tejido social, económico y cultural.

La nueva cónsul general, diplomática de carrera desde 2015, cuenta con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior de Uruguay, donde ha desempeñado responsabilidades en las áreas de asuntos económicos internacionales, cooperación, política exterior, asuntos marítimos y gestión consular, además de haber formado parte del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores antes de su actual destino en Canarias.