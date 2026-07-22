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Las Palmas de Gran Canaria incrementa un 28% el control de plagas en el primer semestre de 2026

El servicio de desratización y desinsectación ha realizado 1.408 actuaciones entre enero y junio, superando las 1.100 del año anterior

Dos trabajadoras desratizan una alcantarilla en el Parque Santa Catalina.

Dos trabajadoras desratizan una alcantarilla en el Parque Santa Catalina. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado durante el primer semestre de 2026 un total de 1.408 actuaciones de desratización y desinsectación en los cinco distritos de la ciudad, frente a las 1.100 registradas en el mismo periodo del pasado año. Esta cifra supone un incremento del 28 % de las intervenciones realizadas por el servicio.

Del total de 1.408 actuaciones realizadas entre enero y junio, 634 fueron desarrolladas por el grupo municipal de desratización y desinsectación y 774 por la empresa contratista del servicio municipal, lo que ha permitido mantener una respuesta continuada a las actuaciones programadas y a los avisos registrados en los distintos barrios de la ciudad.

Mayor rapidez

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, ha señalado que “el refuerzo del servicio nos permite actuar con mayor rapidez y llegar a más puntos de la ciudad, garantizando unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos. Seguimos trabajando para ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de los barrios y atender las incidencias con la mayor celeridad posible”.

Dos trabajadoras desratizan una alcantarilla en el Parque Santa Catalina.

Dos trabajadoras desratizan una alcantarilla en el Parque Santa Catalina. / LP/DLP

Por meses, mayo fue el periodo con mayor actividad, con 295 actuaciones, seguido de enero, con 246; febrero, con 239; abril, con 231; junio, con 223, y marzo, con 174 intervenciones.

Planificación semanal

El servicio de control de plagas revisa cada semana su planificación para reforzar las zonas con mayor incidencia, con el objetivo de actuar de forma preventiva y dar respuesta a las necesidades detectadas en los distintos barrios del municipio.

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Asimismo, el servicio atiende avisos ciudadanos que pueden comunicarse a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.

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