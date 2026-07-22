Las Palmas de Gran Canaria recupera el acceso al barranco de Las Goteras tras los efectos de Therese

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha finalizado los trabajos de acondicionamiento del camino del barranco de Las Goteras, una actuación que ha permitido recuperar el acceso de vehículos a varias viviendas y parcelas agrícolas que habían quedado incomunicadas tras los daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese.

El concejal del área, Carlos Díaz, resaltó que la actuación se ha desarrollado en un tramo de 418 metros del cauce del barranco, situado en el límite de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Brígida. El paso de la borrasca había provocado un gran socavón que impedía el acceso de vehículos, solo se podía acceder caminando. La intervención también permitió restablecer la conexión con las explotaciones agrícolas del entorno.

Detalles de la intervención

Para llevarlo a cabo el Consistorio empleó maquinaria especializada para el movimiento de tierra, el transporte del material y la compactación del firme. Los trabajos consistieron en el acondicionamiento del cauce mediante el perfilado del terreno y la redistribución del material existente, siguiendo las indicaciones del Consejo Insular de Aguas.

Díaz subrayó que se añadieron 4.500 toneladas de material para estabilizar el terreno, que fueron extendidas, niveladas y compactadas para proporcionar al camino la firmeza necesaria y permitir nuevamente la circulación de vehículos. La actuación se completó con la limpieza del entorno y la retirada de restos vegetales.