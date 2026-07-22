Obras portuarias
«Welcome»: el Puerto de Las Palmas cambia la primera imagen que ven los cruceristas
El proyecto prevé la sustitución del vallado existente y la mejora del entorno, con una inversión que ronda los 65.576 euros
La Autoridad Portuaria de Las Palmas proyecta reformar y acondicionar el acceso al pantalán fijo de Santa Catalina Sur, en el Puerto de Las Palmas, una obra más con la que la institución pretende mejorar la imagen de esta zona de La Luz por donde acceden los turistas que llegan a bordo de cruceros.
En concreto, la institución pretende sustituir la solución provisional existente —formada por armarios de plástico, cerramientos y vallados de diferentes tipos— por un conjunto más ordenado, seguro y resistente al ambiente marino.
Según el pliego técnico de la licitación pública, la obra no modificará el uso del pantalán ni ampliará su superficie, sino que actuará exclusivamente sobre el acceso y las instalaciones técnicas asociadas.
Un mueble técnico de aluminio marino
El elemento principal será un mueble técnico fabricado en aluminio marino, destinado a integrar y proteger los registros de las instalaciones actuales. Además, contará con puertas registrables con llave para facilitar el trabajo de las empresas de mantenimiento. Sobre este mueble se instalará un cerramiento tipo peineta que alcanzará aproximadamente los 2,50 metros de altura, además de unas letras corpóreas con la palabra ‘Welcome’, también de aluminio marino y con vegetación artificial en su interior.La actuación incluye igualmente una puerta plegable de dos hojas para el acceso privado y el tráfico rodado, con una anchura libre de ocho metros y una altura de 2,20 metros.
Sustitución del vallado y mejora del entorno
Por otro lado, también se sustituirán unos 13 metros del vallado existente por el modelo normalizado que la Autoridad Portuaria ha implantado en otros espacios renovados.
Los trabajos contemplan demoliciones, la retirada del armario y de parte del muro actuales, la recuperación del pavimento de piedra, la construcción de una nueva cimentación de hormigón armado, el montaje de los elementos metálicos y la gestión de los residuos.
Una inversión de más de 65.000 euros
El presupuesto base de licitación alcanza los 65.576,59 euros. La mayor partida corresponde a las carpinterías y estructuras de aluminio, con unos 35.372 euros, mientras que la cimentación está valorada en 5.200 euros y las demoliciones en unos 3.672 euros.
Tres meses de plazo de ejecución
El proyecto fija un plazo máximo de ejecución de tres meses, contado desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Durante ese periodo deberán completarse el montaje, los controles de calidad, los remates y la limpieza final, procurando que los trabajos no interfieran en la actividad ordinaria del puerto. El contrato se plantea mediante procedimiento abierto, con el precio más bajo como único criterio de adjudicación.
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