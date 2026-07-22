La Zona Comercial Mesa y López alcanza los 300 millones de facturación e impulsa su digitalización y accesibilidad

La Zona Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, es una de las mayores superficies comerciales abiertas de Canarias, por lo que cada día reúne a cientos de personas que realizan allí sus compras. Con una facturación que alcanza los 300 millones de euros anuales, pretende adaptar su actividad comercial a las nuevas necesidades de la clientela y las empresas del sector, al amparo de un nuevo estudio estratégico que camina hacia la transición digital. Sus ejes principales para mejorar la experiencia de compra ponen el foco en la movilidad, la accesibilidad, las zonas de aparcamiento, la limpieza y la promoción de la cultura, además del refuerzo en las conexiones con el Puerto.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Mesa y López, Francisco González, desgrana que el estudio surge como una herramienta para diagnosticar "la salud de la que goza la zona" a través de la valoración de sus usuarios habituales. "Los resultados se traducen en una ocupación prácticamente del 100% de los locales que llevaban muchos años cerrados, una mayor afluencia y una mayor actividad comercial en la zona", asegura.

Bajo esa premisa, su objetivo es "dar el siguiente paso" y adaptarse a los hábitos de consumo del presente, las compras online y la nueva fisonomía del espacio guiándose por diversos indicadores. Así, pretende posicionarse como un destino inteligente, moderno y competitivo.

"El 73% de la clientela no accede en vehículo propio, sino en transporte público o caminando", detalla el presidente de la asociación empresarial

La zona comercial cuenta con más de 1.300 establecimientos y 800.000 metros cuadrados. Una de sus prioridades es mejorar la movilidad y aumentar las plazas de aparcamiento aledañas a precios asequibles, ya que se trata de una de las principales demandas de la ciudadanía y un factor determinante para la captación de nuevos clientes. "Sabemos que el 73% no accede en vehículo propio, sino en transporte público o caminando", detalla González.

El estudio incorpora encuestas centradas en la fidelización de clientes, siendo algunas de sus claves el refuerzo de las demandas de consumo y el mantenimiento de un flujo de información con los comerciantes. Paralelamente, la Asociación pretende impulsar una optimización de la limpieza y la iluminación del entorno, además de integrar la zona comercial dentro de la programación cultural de la ciudad y potenciar la conexión con el Puerto para incrementar la llegada de visitantes. Su previsión es mejorar no solo la experiencia de compra o la actividad comercial en la zona, sino también la calidad del espacio público.

Un plan de tres años

El plan estratégico se implementará a lo largo de tres años, si bien la transformación digital se prevé para el plazo de un año. En palabras de González, el objetivo global es "seguir evolucionando en todos los ámbitos para mantener el liderazgo en las zonas comerciales abiertas", incorporando mejoras en los ámbitos de gestión, logística, digitalización y uso de nuevas tecnologías. De este modo, pretenden que la afluencia peatonal experimente un crecimiento del 20% y alcanzar un mercado potencial de más de 150.000 personas.

El entorno de Mesa y López abarca una gran diversidad de negocios y actividades en los que conviven comercios minoritas, grandes superficies y servicios de restauración y ocio. En ese abanico se incluyen asesorías jurídicas y fiscales, hostelería, clínicas de salud y belleza o centros estéticos, entre otros servicios profesionales.