Un ciclista atropella a un peatón junto a la Base Naval de Las Palmas
El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en el acceso a la rotonda próxima a la avenida Mesa y López
Un ciclista atropelló a un peatón durante la tarde de este miércoles, 23 de julio, en el acceso a la rotonda de la Base Naval, junto a la avenida Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender a las personas implicadas en el siniestro vial. Por el momento, no ha trascendido información sobre su estado ni sobre la gravedad de las posibles lesiones.
El atropello se produjo en uno de los accesos a la rotonda de la Base Naval, en una zona con una elevada circulación de vehículos, ciclistas y peatones.
La localización del incidente obligó a movilizar recursos sanitarios y policiales para atender la emergencia y asegurar el entorno.
El SUC atendió a los implicados
Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario acudió al punto del accidente tras recibir el aviso.
También intervino la Unidad Territorial de Barrios, que permaneció en la zona para regular la circulación, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
No se ha informado todavía de si fue necesario trasladar a alguna de las personas afectadas a un centro sanitario.
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